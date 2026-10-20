OL : Fonseca défonce cette sale rumeur à Lyon

OL : Fonseca défonce cette sale rumeur à Lyon

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parGuillaume Conte
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Une recrue à 8,5 ME disparue de la circulation et annoncée comme très décevante, c'était la grande crainte de l'OL avec Julien Duranville. Paulo Fonseca rassure tout le monde.
Loué pour ses initiatives au mercato, Matthieu Louis-Jean ne peut pas non plus avoir toujours tout bon. Par le passé, il a réalisé quelques coups qui n’ont pas porté leurs fruits, comme les recrutement de Martin Satriano ou Adam Karabec. Mais globalement, à l’image de Pavel Sulc, le directeur sportif de l’OL a un certain flair pour les bonnes affaires au mercato. Le tout avec des moyens limités.
Pourtant, il n’a pas hésité à mettre 8,5 millions d’euros sur la table pour un joueur qui a beaucoup déçu ces dernières années. Il s’agit de Julien Duranville, ancienne pépite d’Anderlecht arrivée comme une star au Borussia Dortmund, mais qui s’est cassée les dents en Allemagne et n’a pas convaincu lors d’un prêt en Suisse la saison dernière.

Fonseca va en avoir besoin à l'OL

Un pari osé, et très décevant dans les deux premiers mois. L’ailier belge a été éjecté rapidement du 11 de départ, et même complètement mis à l’écart en raison de performances jugées décevantes. Il se murmurait même que le staff technique était tout simplement très déçu par son niveau de jeu, y compris à l’entrainement.
Mais ce dimanche contre Nice, Duranville a été titulaire, appliqué et impliqué, et à l’origine du premier but de l’OL. Sortie peu après l’heure de jeu, la recrue lyonnaise a marqué des points et va donner un peu plus de choix à un Paulo Fonseca qui rêvait d’avoir des solutions à gauche. Il en aura besoin entre le départ de Malick Fofana et la suspension à venir de Keito Nakamura.
Dans les colonnes du Progrès, l’entraineur lyonnais n’avait que des bonnes choses à dire sur Duranville, surtout pour un premier rappel après une longue absence. « Il a très bien joué. On croit beaucoup en lui, c’est un jeune qui a des qualités et besoin de confiance. Il a eu une blessure mais il méritait de jouer dimanche, car il a bien travaillé ces dernières semaines. Je savais que ce serait difficile pour lui de jouer plus que 60, 65 minutes », a souligné l’entraineur portugais, qui espère que le réveil a enfin sonné pour l’ailier belge.
J. Duranville

J. Duranville

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Je vous propose à tous d’arrêter de cliquer sur ces copié collé d’articles concernant les arbitres

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A l armée mon instructeur disait que "si il n y a pas de consequences, il n y a pas de discipline..." Et c est le soucis en France, il est clair qu on ne peut pas incarcerer les gens à chaque delit, mais meme taper ds le portefeuille est difficile, donc que reste t il de dissuassif ? Le tout repressif ne marche pas, on le voit au Etats Unis , ou ils ont un important arsenal legislatif censé etre dissuassif sauf que le revers c est que les delinquants et criminels sont pret a tout pour ne pas se faire prendre, en France on commence a voir la meme chose pour les delits routiers ou un simple controle se transforme en delit de fuite et refus d obtemperer.

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Non mais la friteuse comment tu peux écrire de telles conneries, réécrire l’histoire à l’envers,. Un vrai révisionniste et complotiste. Débattre avec toi n’a aucun interet. Je te laisse à tés obcessions morbides .

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Ok donc allons du côté obscur et votons pour un parti raciste qui fait l'apologie du nazisme et des bals SS en Autriche un parti où le chef a ete condamné pour détournement de fond ...ca ira mieux cest sur, regarde l'Italie qui est en a feu et a sang autant que nous meme pire qui est pourtant géré par lextreme droite depuis un bon moment ... les vieux de 80 ans travaille encore comme caissier etc etc sans migration le pays coule , leve toi le matin et va devant les brico dépôt et plate-forme du bâtiment pour voir si les migrant sont pas prêt a etre exploité pour 50 euro la journée par des ordures opportuniste des mecs qui ont traversé le desert et la méditerranée pour un monde meilleur prêt a se faire exploiter toi tu retiens que les quelques mauvais et veut balayer le reste dun revers de main en allant vers le FN alors que beaucoup ne demande qu'à travailler et vivre comment on peut etre une pourriture pareille

Il flambe avec l’OL, ça rage à Marseille

Il a surtout vite compris que si il voulait évoluer dans un bonne environnement c’était pas à l’OM mais bien à l’OL ! Si ont regarde les statistiques très peux de joueurs passés par l’OM ont été dans des clubs de très haut niveaux ! C’est factuel

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