OL : Fonseca défonce cette sale rumeur à Lyon

Une recrue à 8,5 ME disparue de la circulation et annoncée comme très décevante, c'était la grande crainte de l'OL avec Julien Duranville. Paulo Fonseca rassure tout le monde.

Loué pour ses initiatives au mercato, Matthieu Louis-Jean ne peut pas non plus avoir toujours tout bon. Par le passé, il a réalisé quelques coups qui n’ont pas porté leurs fruits, comme les recrutement de Martin Satriano ou Adam Karabec. Mais globalement, à l’image de Pavel Sulc, le directeur sportif de l’OL a un certain flair pour les bonnes affaires au mercato. Le tout avec des moyens limités.

Pourtant, il n’a pas hésité à mettre 8,5 millions d’euros sur la table pour un joueur qui a beaucoup déçu ces dernières années. Il s’agit de Julien Duranville, ancienne pépite d’Anderlecht arrivée comme une star au Borussia Dortmund, mais qui s’est cassée les dents en Allemagne et n’a pas convaincu lors d’un prêt en Suisse la saison dernière.

Fonseca va en avoir besoin à l'OL

Un pari osé, et très décevant dans les deux premiers mois. L’ailier belge a été éjecté rapidement du 11 de départ, et même complètement mis à l’écart en raison de performances jugées décevantes. Il se murmurait même que le staff technique était tout simplement très déçu par son niveau de jeu, y compris à l’entrainement.

Mais ce dimanche contre Nice, Duranville a été titulaire, appliqué et impliqué, et à l’origine du premier but de l’OL. Sortie peu après l’heure de jeu, la recrue lyonnaise a marqué des points et va donner un peu plus de choix à un Paulo Fonseca qui rêvait d’avoir des solutions à gauche. Il en aura besoin entre le départ de Malick Fofana et la suspension à venir de Keito Nakamura.

Dans les colonnes du Progrès, l’entraineur lyonnais n’avait que des bonnes choses à dire sur Duranville, surtout pour un premier rappel après une longue absence. « Il a très bien joué. On croit beaucoup en lui, c’est un jeune qui a des qualités et besoin de confiance. Il a eu une blessure mais il méritait de jouer dimanche, car il a bien travaillé ces dernières semaines. Je savais que ce serait difficile pour lui de jouer plus que 60, 65 minutes », a souligné l’entraineur portugais, qui espère que le réveil a enfin sonné pour l’ailier belge.