


OL : Deux absents pour Lyon à Lille

27 sept.


Paulo Fonseca a révélé son groupe de joueurs retenus pour le déplacement à Lille, dimanche à 17h15. Rémy Descamps est toujours blessé tout comme Abner. Pour le reste, l'entraîneur lyonnais dispose d'un groupe au grand complet si l'on excepte les deux absents longue durée (Nuamah et Mangala).

Derniers commentaires

Strasbourg-OM : De Zerbi disjoncte dans le vestiaire

Franchement c'est une honte de fêter une victoire face à une équipe qui était invaincu chez elle depuis 1 an et que même le PSG la saison dernière a perdu chez eux. C'est totalement ubuesque quand même, d'autant plus que c'était l'équipe D de Strasbourg qui avait la tête à la cérémonie du ballon d'or, y'a pas de quoi pavoiser ainsi...

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

a la fin, autant interdire tous les deplacements, et vendre les places pour les domicile. et basta

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

sauf que l OM NE VA PAS LA BAS! gros fouteurs de merde, mais plus malins que certains....

Mbappé Ballon d'Or 2026, Eurosport a voté

Attendons de voir .Aujourd'hui le réal a pris une volée Mbappé a marqué. D'autres joueurs brilleront

PSG : Son départ, Luis Enrique, Donnarumma lâche ses vérités

Normal,il est parti ,il tourne la page

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1254016104
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Lorient
76213-5914
10
Toulouse
65203-279
11
Auxerre
65203-246
12
Paris
65203-3912
13
Nice
65203-369
14
Angers SCO
55122-134
15
Brest
45113-2911
16
Le Havre
45113-268
17
Nantes
45113-235
18
Metz
15014-8513

Loading