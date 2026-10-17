L’OL remet Manchester City à sa place

Invité à réagir sur le débat entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, Paulo Fonseca n’a pas botté en touche. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne comprend pas les critiques venues d’Angleterre sur le niveau de la Ligue 1.
Auparavant considérée comme un handicap, la Ligue 1 serait désormais un avantage pour le Paris Saint-Germain. C’est du moins l’explication donnée par Enzo Maresca mercredi soir. Après la défaite contre les Parisiens (2-4) en Ligue des Champions, le manager de Manchester City a estimé que le double champion d’Europe pouvait reposer ses cadres avant les gros rendez-vous européens grâce au faible niveau du championnat français.
Etant donné la compétitivité de la Premier League, le coach des Citizens, lui, ne pouvait pas se permettre d’effectuer des rotations à Liverpool le week-end dernier. Sa déclaration n’a évidemment pas plu à son homologue du Paris Saint-Germain Luis Enrique. Leur échange a lancé un véritable débat, d’où la question posée à Paulo Fonseca durant sa conférence de presse. Le coach de l’Olympique Lyonnais n’avait pas très envie de se mouiller. Mais le Portugais n’a pas pu s’empêcher de défendre la Ligue 1.
« Je n'aime pas beaucoup commenter les opinions des autres entraîneurs, a d’abord répondu l’entraîneur des Gones. Nous connaissons la réalité : le PSG est l'équipe la plus forte en France et en Europe. Ils ont remporté deux fois la Ligue des Champions. Mais pour parler de la Ligue 1, il faut bien la connaître. Nous savons que notre championnat n'est pas comparable au championnat anglais, mais c'est un championnat fort et équilibré. La vérité, c'est que même le PSG a déjà rencontré des difficultés pour remporter certains matchs de championnat. Cela démontre la qualité de la Ligue 1. Le PSG est très fort. Ils peuvent changer de joueurs, ils resteront toujours très forts. » Comme Luis Enrique, Paulo Fonseca n’a pas non plus aimé les propos d’Enzo Maresca.
💥 Luis Enrique répond à Maresca et aux critiques sur la Ligue 1 : "Avant d'arriver, j'entendais que ce club ne gagnerait jamais la Ligue des champions, à cause du niveau du championnat. Puis lorsque tu gagnes, les gens trouvent des excuses et se plaignent. C'est le bruit, c'est