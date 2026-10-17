L’OL remet Manchester City à sa place
Paulo Fonseca

L’OL remet Manchester City à sa place

OL
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Invité à réagir sur le débat entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, Paulo Fonseca n’a pas botté en touche. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne comprend pas les critiques venues d’Angleterre sur le niveau de la Ligue 1.
Auparavant considérée comme un handicap, la Ligue 1 serait désormais un avantage pour le Paris Saint-Germain. C’est du moins l’explication donnée par Enzo Maresca mercredi soir. Après la défaite contre les Parisiens (2-4) en Ligue des Champions, le manager de Manchester City a estimé que le double champion d’Europe pouvait reposer ses cadres avant les gros rendez-vous européens grâce au faible niveau du championnat français.

Lire aussi

Manchester City rêve de jouer en Ligue 1Manchester City rêve de jouer en Ligue 1
Etant donné la compétitivité de la Premier League, le coach des Citizens, lui, ne pouvait pas se permettre d’effectuer des rotations à Liverpool le week-end dernier. Sa déclaration n’a évidemment pas plu à son homologue du Paris Saint-Germain Luis Enrique. Leur échange a lancé un véritable débat, d’où la question posée à Paulo Fonseca durant sa conférence de presse. Le coach de l’Olympique Lyonnais n’avait pas très envie de se mouiller. Mais le Portugais n’a pas pu s’empêcher de défendre la Ligue 1.
« Je n'aime pas beaucoup commenter les opinions des autres entraîneurs, a d’abord répondu l’entraîneur des Gones. Nous connaissons la réalité : le PSG est l'équipe la plus forte en France et en Europe. Ils ont remporté deux fois la Ligue des Champions. Mais pour parler de la Ligue 1, il faut bien la connaître. Nous savons que notre championnat n'est pas comparable au championnat anglais, mais c'est un championnat fort et équilibré. La vérité, c'est que même le PSG a déjà rencontré des difficultés pour remporter certains matchs de championnat. Cela démontre la qualité de la Ligue 1. Le PSG est très fort. Ils peuvent changer de joueurs, ils resteront toujours très forts. » Comme Luis Enrique, Paulo Fonseca n’a pas non plus aimé les propos d’Enzo Maresca.
Articles Recommandés
Le Barca Detruit Le Betis Sur La Route De Paris
Liga

Le Barça détruit le Betis sur la route de Paris

Om Pour Genesio Les Minots Nont Pas Le Niveau
OM

OM : Pour Genesio, les minots n’ont pas le niveau

Le Psg Furieux Apres Lattentat Sur Akliouche
PSG

Le PSG furieux après l'attentat sur Akliouche

Ol Paulo Fonseca Devoile Un Groupe Sans Surprise Contre Nice
OL

OL : Paulo Fonseca dévoile un groupe sans surprise contre Nice

Fil Info

Le Barça détruit le Betis sur la route de Paris
OM : Pour Genesio, les minots n’ont pas le niveau
Le PSG furieux après l'attentat sur Akliouche
OL : Paulo Fonseca dévoile un groupe sans surprise contre Nice
Descamps remplace Greif, l'OL a tranché
Le PSG change d'équipe et renverse Strasbourg
Le PSG rate encore un penalty, cette fois c'est Dembélé
En pleine manif à Paris, Omar Da Fonseca fait une apparition surprise
Après Barcola, Liverpool veut un autre produit de l’OL

Derniers commentaires

Descamps remplace Greif, l'OL a tranché

Il n'a pas de grief contre Descamps...

Le PSG ne triche pas, le Qatar a juste investi 1,3 milliard d'euros

Cela fait des années que tu es à l'ouest ! ^^

Manchester City : La date du verdict connue, ça va trembler

Mais en France le seul club relégué pour corruption et magouille c est .....marseille .

PSG : Le groupe pour Strasbourg, Marquinhos absent

Il recupere

Le PSG ne triche pas, le Qatar a juste investi 1,3 milliard d'euros

Mais ferme ta gueule le givre ça fait des annees que le fonds du Qatar n'a pas mis un euro

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
2Monaco logo
Monaco
1464201055
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
4Rennes logo
Rennes
13641112102
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
6Paris logo
Paris
116321844
7Toulouse logo
Toulouse
9723212111
8Brest logo
Brest
862221293
9Lorient logo
Lorient
86222660
10Nice logo
Nice
8622257-2
11Lens logo
Lens
7621311101
12Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
13Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
14Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
15Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading