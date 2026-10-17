L’OL remet Manchester City à sa place

💥 Luis Enrique répond à Maresca et aux critiques sur la Ligue 1 : "Avant d'arriver, j'entendais que ce club ne gagnerait jamais la Ligue des champions, à cause du niveau du championnat. Puis lorsque tu gagnes, les gens trouvent des excuses et se plaignent. C'est le bruit, c'est

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