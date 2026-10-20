Le salaire de Fonseca est un problème, l’OL est cash

Il a pourtant combattu les nazis !! Avec des fleurs et des papouilles !! Crois le si tu veux
si on peut faire revenir Peter Wise on le fera, sinon on gardera Fonseca en cas d'accord sur une baisse significative de salaire
comment tu peux oser citer Jean Moulin? Jean Moulin était un résistant...pas une racaile de banlieu dans ton genre qui insulte tout le monde de facho et qui appelle à l'extermination !! Mais quel crétin tu es... Tu as pas été elevé par des etres humains toi, mais par des hyènes espèce de sauvageon !
nan mais tu sais bien que c est un mec du RN degusié. meme la tete dans la merde ce n ets jamais eux.... y a qu a lire les debilités de certains.....
quels propos? On sait jamais avec toi, on te demande quels sont nos propos facistes et racistes, tu es jamais capable de répondre !! Tu as aucun souci avec personne? Juste avec toi meme espèce de fou...t'es là à parler d'extermination ! le nazi ici c'est toi...uniquement toi Tu pisses aux cul des gens mdr merci de démontrer à tout le monde que tu es petite racaille qui n'a recu aucun éducation de la part de ses parents !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
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|2
|1
|10
|5
|5
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|7
|4
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|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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Matthieu Louis-Jean sur la possible prolongation de Paulo Fonseca 🎙️ : « On est en train de discuter avec son agent, avec Paulo. Pour le moment ce n’est pas une question financière. C’est aussi pour que tout se mette en place au bon moment » Vous pensez qu’il faut le prolonger