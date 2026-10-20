Le salaire de Fonseca est un problème, l’OL est cash

Le salaire de Fonseca est un problème, l’OL est cash

OL
parCorentin Facy
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Matthieu Louis-Jean a reconnu au micro de France Télévisions que le salaire de Paulo Fonseca était une partie du problème dans l’optique d’une prolongation de contrat de l’entraîneur de l’OL.
Actuellement leader de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais réalise un excellent début de saison et le doit en partie à son entraîneur Paulo Fonseca, qui ne cesse de s’adapter à un effectif bâti avec de faibles moyens financiers depuis un peu plus d’un an maintenant. Le club rhodanien est très satisfait de l’ex-entraîneur de Lille et de l’AC Milan, même si ce dernier ne fait pas totalement l’unanimité chez les supporters. Au sein de l’OL, la question est maintenant de savoir de quoi sera fait l’avenir de Paulo Fonseca, dont le contrat expire en juin 2027. 48 heures après s’être exprimé à ce sujet en zone mixte après la victoire de l’OL contre Nice au Groupama Stadium, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a de nouveau été interrogé sur le sujet par Fabien Levêque au micro de France Télévisions.
L’occasion pour le dirigeant lyonnais de reconnaître que la question financière était cruciale alors que Paulo Fonseca est le deuxième entraîneur le mieux payé de Ligue 1 derrière Luis Enrique. « Je suis très satisfait du travail de Paulo. Il a une vraie identité de jeu dans ce qu’il veut faire, qui matche avec l’ADN de l’Olympique Lyonnais. On a réussi à créer ensemble un vrai collectif. Bien sûr qu’on veut continuer avec Paulo. Moi, j’aspire à de la continuité, de la stabilité donc c’est clair que c’est un gage de réussite pour l’avenir » a d’abord lancé Matthieu Louis-Jean avant de poursuivre.

Le salaire de Fonseca au coeur du débat

« Est-ce que c’est financier ? Bien sûr que Paulo est un très grand entraîneur, de très haut niveau. C’est plusieurs actions qui doivent être mises pour que ça se passe. On est en train de discuter ensemble. Je discute avec son agent régulièrement, avec Paulo aussi. Les choses se feront quand elles devront se faire. On travaille pour continuer avec lui mais tout n’est pas réglé pour que la prolongation soit effective » a reconnu Matthieu Louis-Jean. La question est maintenant de savoir si l’OL acceptera d’offrir à Paulo Fonseca un nouveau gros salaire dans l’optique d’une prolongation, ou si l’entraîneur portugais sera enclin à faire quelques efforts au vu de la situation économique de l’OL et plus globalement de la Ligue 1. La prolongation de Paulo Fonseca risque de se jouer là-dessus.

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Derniers commentaires

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Il a pourtant combattu les nazis !! Avec des fleurs et des papouilles !! Crois le si tu veux

Le salaire de Fonseca est un problème, l’OL est cash

si on peut faire revenir Peter Wise on le fera, sinon on gardera Fonseca en cas d'accord sur une baisse significative de salaire

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

comment tu peux oser citer Jean Moulin? Jean Moulin était un résistant...pas une racaile de banlieu dans ton genre qui insulte tout le monde de facho et qui appelle à l'extermination !! Mais quel crétin tu es... Tu as pas été elevé par des etres humains toi, mais par des hyènes espèce de sauvageon !

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

nan mais tu sais bien que c est un mec du RN degusié. meme la tete dans la merde ce n ets jamais eux.... y a qu a lire les debilités de certains.....

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

quels propos? On sait jamais avec toi, on te demande quels sont nos propos facistes et racistes, tu es jamais capable de répondre !! Tu as aucun souci avec personne? Juste avec toi meme espèce de fou...t'es là à parler d'extermination ! le nazi ici c'est toi...uniquement toi Tu pisses aux cul des gens mdr merci de démontrer à tout le monde que tu es petite racaille qui n'a recu aucun éducation de la part de ses parents !!

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