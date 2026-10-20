Le carton rouge de Nakamura fait un heureux à l'OL

Le carton rouge de Nakamura fait un heureux à l'OL

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parCorentin Facy
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Le carton rouge reçu par Keito Nakamura face à Nice dimanche soir va permettre à Julien Duranville d’enchaîner sous les couleurs de l’OL, après un début de saison difficile durant lequel Paulo Fonseca ne comptait pas sur lui.
A l’origine du but inscrit par Pavel Sulc face à Nice dimanche soir en clôture de la 7e journée de Ligue 1, Julien Duranville a peut-être enfin lancé sa saison à l’OL. L’attaquant belge recruté en provenance du Borussia Dortmund cet été n’entrait pas dans les petits papiers de Paulo Fonseca depuis le début du championnat. L’entraîneur portugais lui préférait Openda, Boudache, Nuamah ou encore Sulc et Nakamura pour animer son secteur offensif.
Mais la blessure de l’attaquant belge prêté par la Juventus Turin a rebattu les cartes, tout comme l’enchaînement des matchs qui a offert à Duranville une opportunité de jouer face à Nice dimanche. Contre les Aiglons, Keito Nakamura a en plus été exclu pour un pied haut et manquera un à deux matchs de Ligue 1. De quoi offrir une excellente opportunité à Duranville de s’installer durablement dans le onze lyonnais selon Le Progrès.

Duranville va profiter du rouge de Nakamura

« En dehors du terrain, le joueur de 20 ans se distingue également par sa maturité et son goût pour la lecture, qui lui valent d’être particulièrement apprécié dans le vestiaire. Avec la suspension de Keito Nakamura, une titularisation face au PSG est désormais envisageable » souligne le quotidien régional, pour qui Julien Duranville pourrait donc être le grand gagnant de l’absence à venir du Japonais. Une occasion en or pour le Belge de 20 ans de débloquer son compteur, lui qui attend toujours son premier but et sa première passe décisive avec l’OL, qui a misé 5 millions d’euros hors bonus pour le faire venir en provenance du Borussia Dortmund au début de l’été.

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