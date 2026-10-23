Indice UEFA : L’OM et l’OL font dégringoler la France

Jeudi noir pour les clubs français, qui ont manqué l'occasion de marquer de gros points en Europa League. L'indice UEFA de la France en fait les frais.

Toute petite semaine pour la France, qui avait 7 participants aux Coupes d’Europe, et n’a enregistré que deux victoires (PSG et Monaco), un nul (Rennes) et surtout quatre défaites (Lille, Lens, l’OL et l’OM). Ce jeudi a été très décevant et la sanction est tombée après ces résultats négatifs. Si le Portugal et les Pays-Bas n’ont pas forcément fait de carton plein cette semaine, sur l’indice UEFA de cette saison, la France a encore perdu une place pour se retrouver en 11e position. Elle était passée 9e à la faveur de la victoire du PSG en Ligue des Champions mardi soir.

L'OL et l'OM perdent gros

La Ligue 1 voit ses représentants coincés entre l’Autriche et la Grèce, et quand on pense que l’Olympiakos et Strum Graz ont battu l’OM cette saison, ce n’est pas tant une surprise que cela. La situation risque de devenir rapidement préoccupante, car actuellement, l’OM, le LOSC et Lens sont en position d’être totalement éliminés des compétitions européennes dès la phase de poule.

Et en dehors d’une Serie A qui ne parvient pas à retrouver son lustre d’antan, l’écart se creuse dangereusement avec les championnats qui sont censés être nos rivaux comme le Portugal (+1,2 point) et les Pays-Bas (+0,7 point) dans ce début de saison.

Si la France veut garder sur le long terme son niveau parmi le Top5 européen, il va donc falloir un sacré réveil, et pas uniquement compter sur le PSG, qui a déjà rapporté plus de points à la France que l’OL, l’OM et Rennes cumulés.