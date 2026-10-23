Indice UEFA : L’OM et l’OL font dégringoler la France

Nous verrons à la trève s'il a raison ou tord Perso je ne lui reprocherais pas ces choix car j'aurais fait les mêmes
Tu transmettras à ton Dieu Payan
Que ce soit Himbert ou les autres ils ont fait ce qu'ils ont pu Paulo Fonseca a bien fait , il joue la ligue 1 en priorité Aucun titulaire n'était sur le terrain , tous au repos. Athekame, Bacher , Niakhate, Abner Morton , Tolisso, Merah Nuamah c'est ce qu'il fallait faire
Honte a Lens eux qui se disent meilleurs supporters de France ?!? chez eux oui ils font du bruit avec leur Corons mais a l'extérieur ils cassent tout
En premiers serie ????? T'es un bon toi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
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|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
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|2
|13
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|3
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|7
|2
|3
|2
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|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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Fin du match 🔚 Nos Gones concèdent leur premier revers en Europa League cette saison sur la pelouse d'Hoffenheim... 🔴🔵 3-0 #TSGOL