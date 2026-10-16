Du racisme à l’OL, les supporters sont dégoûtés

Alors Monsieursaitout pas de réponse
Bon il vaut entre 120 et 180M€, pour le Qatar ce n'et pas la mer à boire Du fait que du côté de la bavière il est un peu critiqué, faut porter l' estocade et y aller
Va savoir, va savoir hein
Tu es Foot01 ? Mdr
il progresse en effet, il avait peut-être besoin de retrouver un physique et du rythme. Pour le reste je suis assez d'accord avec Vince. J'en peux plus de Gomes en 10. Il faut Harit ou un jeune, et mettre Abdallah à droite. Riley et Aguerd aussi sont pas dans le coup. Il faut donne sa chance à Meïté.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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💥 "Il faut arrêter de regarder à côté (...) il se passe des choses dans les tribunes ou à l'extérieur du stade et à caractère raciste à Lyon" Les MOTS FORTS de Sidney Govou dans le CFC sur l'actualité lyonnaise après la victoire contre Rennes 🗣️