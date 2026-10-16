Du racisme à l’OL, les supporters sont dégoûtés

Du racisme à l’OL, les supporters sont dégoûtés

OL
parEric Bethsy
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Malgré les actes racistes constatés à l’intérieur et autour du Groupama Stadium, les coupables ne représentent qu’une minorité. Les autres supporters de l’Olympique Lyonnais, eux, se disent choqués par le comportement de ces ultras.
Le coup de gueule de Sidney Govou a fait du bruit. Dans les colonnes du Progrès, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais affirmait le mois dernier qu’il refusait d’emmener son fils métis au Groupama Stadium. En cause, les actes racistes de certains ultras à l’intérieur et autour du stade. « Il faut arrêter de regarder à côté. Il se passe des choses dans les tribunes ou à l'extérieur du stade après les matchs et à caractère raciste à Lyon. Ça, c'est une vérité », avait ensuite confirmé le consultant de Canal+, qui réclame l’intervention des instances et de l’Etat.
Mais en attendant, Sidney Govou et son fils ne sont pas les seuls personnes peinées par la situation. Les coupables, qui représentent une minorité au Groupama Stadium, provoquent aussi l’indignation des autres supporters de l’Olympique Lyonnais. Le journal Libération a en effet récolté les témoignages de plusieurs fans révoltés. Parmi eux, Christopher (25 ans), dont le prénom a été modifié dans le cadre de son interview, explique pourquoi il a décidé de quitter les Bad Gones.

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« Quand tu es gosse, la dimension politique, tu ne l’as pas du tout, a-t-il confié. Tu ne te rends pas compte. Tu suis juste ton club. J’ai décidé d’arrêter quand j’ai commencé à comprendre un petit peu qui étaient ces gens-là. » Toujours abonné, Christopher, qui a commencé à accompagner son équipe à Gerland à l’âge de 10 ans, a plus précisément connu un déclic en voyant un ultra effectuer un salut nazi lors d’un match de Ligue des Champions contre Manchester City en 2019. « Ça m’a dégoûté », a confié ce fan lui aussi dans l’attente d’un nettoyage du Groupama Stadium.
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Derniers commentaires

Du racisme à l’OL, les supporters sont dégoûtés

Alors Monsieursaitout pas de réponse

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Bon il vaut entre 120 et 180M€, pour le Qatar ce n'et pas la mer à boire Du fait que du côté de la bavière il est un peu critiqué, faut porter l' estocade et y aller

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il progresse en effet, il avait peut-être besoin de retrouver un physique et du rythme. Pour le reste je suis assez d'accord avec Vince. J'en peux plus de Gomes en 10. Il faut Harit ou un jeune, et mettre Abdallah à droite. Riley et Aguerd aussi sont pas dans le coup. Il faut donne sa chance à Meïté.

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