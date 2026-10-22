L’OL pourrit le centre de formation de l’OM

Peu réputé pour la qualité de son centre de formation, l’Olympique de Marseille n’est pas aidé par la concurrence. L’académie marseillaise n’a pas forcément l’attractivité d’autres écoles comme celle de l’Olympique Lyonnais.

Bruno Genesio n’a pas vraiment le choix. Contraint de composer avec un effectif diminué et un calendrier chargé, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille doit intégrer des jeunes inexpérimentés. Voilà comment les Keyliane Abdallah, Nouhoum Kamissoko et Keyliann Bezahaf sont apparus dans les plans du technicien. Et les éclosions d’autres talents ne sont pas à exclure durant la saison. Pour Eric Di Meco, c’est bien la preuve que le centre de formation du club phocéen n’est pas si mauvais.

Le consultant de RMC défend l’académie marseillaise et assure que le pensionnaire du Vélodrome n’est pas aidé par ses concurrents beaucoup mieux réputés en ce qui concerne la formation. « On voit des petits jeunes, constate l’ancien Marseillais. On nous explique depuis des années, et c'est une légende urbaine, que l'OM ne sait pas former. L'OM sait former comme les autres. Sauf qu'à l'entrée du centre de formation, ils n'ont pas le premier choix parce que Rennes, Lyon, Monaco, tous les clubs dits formateurs et surtout qui font jouer les jeunes, récupèrent les meilleurs des générations. »

« Mais ils savent former, il y a de bons jeunes. Ils ont gagné la Coupe Gambardella il y a deux ans donc ça veut dire que tu sais quand même bosser, a rappelé Eric Di Meco. Je crois que dans les catégories de jeunes la saison dernière, ils ont aussi gagné pas mal de titres nationaux. Et d'un coup, comme tu es dans la merde : "ah il y a le petit Bezahaf, le petit Kamissoko, le petit Abdallah devant…" » Finalement, le problème venait peut-être de la politique de l’Olympique de Marseille.