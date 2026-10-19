Vente du FC Nantes, les acheteurs font une annonce forte

Deux jours après la défaite du FC Nantes face à Dunkerque, et alors que le doute montait autour de la possible vente du club par Waldemar Kita, Phenix Sport Invest est sorti du silence. L'opération est toujours en cours, mais les investisseurs sont toujours déterminés.

Depuis quelques jours, les interrogations montaient autour de la supposée vente du FC Nantes à des investisseurs représentés par Paulo Tavares, d'autant que ces derniers n'avaient pas fourni la totalité des documents exigés par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG). Cependant, ce lundi, Phenix Sport Invest, la société qui doit reprendre les Canaris et dont le fondateur est Paulo Tavares, est sorti de son mutisme afin de rassurer ceux qui en ont besoin, à savoir que l'opération de reprise du club de Waldemar Kita était toujours en cours. Phenix Sport Invest a également démenti un possible rendez-vous raté mercredi dernier avec les gendarmes financiers du football, expliquant avoir besoin de temps pour avoir un dossier béton pour ne pas subir les foudres de la DNCG.

La vente de Nantes avance doucement mais sûrement

S'exprimant ce lundi dans les colonnes de Ouest-France, le repreneur précise comment les choses se profilent. « Phenix Sport Invest est pleinement mobilisée sur la finalisation des démarches juridiques et administratives liées au projet d’acquisition du FC Nantes, notamment la préparation du dossier destiné à la Ligue de Football Professionnel, ont indiqué, dans le quotidien régional, les investisseurs, avant de justifier les raisons qui font que le dossier n’avance pas aussi vite que cela était attendu. Le dossier n’a pas été déposé en raison de plusieurs formalités juridiques, administratives et notariales qui doivent être finalisées, notamment au Luxembourg, où certaines opérations nécessitent l’intervention et la signature des différents actionnaires. Un travail administratif et juridique qui implique plusieurs intervenants et qui nécessite naturellement un certain délai. Notre priorité est de présenter un dossier complet, cohérent et juridiquement sécurisé, plutôt que de précipiter son dépôt. »

Ouest-France ajoute que du côté de la famille Kita, on commence à trouver le temps long. Au point même que certaines interrogations commenceraient à poindre sur la vente rapide du FC Nantes. De quoi prolonger le suspense sur la réalité d'une cession des Canaris.