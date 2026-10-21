Tanguy Ndombele fait un essai en Russie

Tanguy Ndombele fait un essai en Russie

Mercato
parCorentin Facy
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Sans club depuis son départ de l’OGC Nice en juillet dernier, Tanguy Ndombele a été mis à l’essai par le club russe du Rubin Kazan.
A seulement 29 ans, Tanguy Ndombele a bien du mal à donner un nouvel élan à sa carrière. Après une aventure décevante à l’OGC Nice, où son contrat a expiré le 30 juin dernier, l’ex-milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais cherche désespérément un point de chute. A la surprise générale, L’Equipe nous apprend ce mercredi que l’international français a été mis à l’essai par le club russe du Rubin Kazan.
Si cet essai venait à aboutir sur une signature, Tanguy Ndombele deviendrait alors le premier joueur français à évoluer en Russie depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022. Reste maintenant à voir si Tanguy Ndombele est suffisamment en forme sur le plan physique pour convaincre le Rubin Kazan de lui offrir à minima un contrat d’une saison, ce qui permettrait au joueur passé par Tottenham d’avoir une chance de prouver qu’il n’est pas encore totalement fini pour le football.
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Bravo mac court. Bravo lens T'es plein de bravo qui n'ont aucun sens t'applaudis sans savoir comme un déficient mental a chaque fois tu fais peine a voir t'as triste mine

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Bravo aux lensois de s'etre donne rdv avec bruges pour se fighter ?? T'es con ou t'es con ?? Ou t'as lu que le titre et vient commenter comme un débile sans donc savoir ?? Le dijaya faut toujours quil ouvre son cul meme quand il sait pas !! Bon apres il sait pas grand chose, mais bon quand meme ferme ta sale gueule si cest pour dire des âneries pareilles qui ont aucun sens tu aurais dit que tu chausses du 44 ca aurait eu plus de sens trou du cul

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Perso , j'aurais souhaité un report ne serait-ce que d’un jour, histoire d'accorder un meilleur repos aux lyonnais, psg a joué son match européen mardi , ce qui fait "5" jours de repos , quand à l'OL, match européen ce jeudi en déplacement en Allemagne, ce qui reste seulement "3" jours !!! Un report "fair-play " aurait été de bon augure, mais là pour le coup , non non , seulement peut-être, et juste pour une histoire de sécurité !!! ???

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Le LOSC n'a tout simplement pas le niveau pour jouer la Champions League.

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Rien n'interdit a pacho de jouer le ballon , le jeu dangereux de la part de l'attaquant est reprehensible.Vu que Pacho est à terre il peut essayer de degager le ballon.Tu n'as pas du beaucoup jouer au foot toi

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