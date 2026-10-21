Tanguy Ndombele fait un essai en Russie

Sans club depuis son départ de l’OGC Nice en juillet dernier, Tanguy Ndombele a été mis à l’essai par le club russe du Rubin Kazan.

A seulement 29 ans, Tanguy Ndombele a bien du mal à donner un nouvel élan à sa carrière. Après une aventure décevante à l’OGC Nice, où son contrat a expiré le 30 juin dernier, l’ex-milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais cherche désespérément un point de chute. A la surprise générale, L’Equipe nous apprend ce mercredi que l’international français a été mis à l’essai par le club russe du Rubin Kazan.

Si cet essai venait à aboutir sur une signature, Tanguy Ndombele deviendrait alors le premier joueur français à évoluer en Russie depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022. Reste maintenant à voir si Tanguy Ndombele est suffisamment en forme sur le plan physique pour convaincre le Rubin Kazan de lui offrir à minima un contrat d’une saison, ce qui permettrait au joueur passé par Tottenham d’avoir une chance de prouver qu’il n’est pas encore totalement fini pour le football.