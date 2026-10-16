OM : Une stat horrible sort, les Marseillais défendent Genesio

OM : Une stat horrible sort, les Marseillais défendent Genesio

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parGuillaume Conte
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Le bilan catastrophique de Bruno Genesio à la tête de l'OM lui permet néanmoins d'éviter les critiques à l'heure actuelle. Le technicien français ne peut pas faire de miracles avec les joueurs à sa disposition.
Dans quelle galère s’est lancé Bruno Genesio cet été ? Habitué à jouer le haut du tableau avec l’OL, Rennes et Lille ces dernières années, l’entraineur français a relevé le défi marseillais avec l’ambition de jouer la Coupe d’Europe et de viser le podium. S’il a été prévenu des restrictions budgétaires en cours, il ne devait pas s’attendre à n’avoir aucune recrue cet été, tandis que de nombreux joueurs majeurs quittaient le navire.
Résultat, avec la défaite à domicile face à l’Olympiakos, « Pep » Genesio a perdu six de ses huit premiers matchs à la tête de l’OM. Ce n’était plus arrivé à Marseille depuis 62 ans et le passage de Mario Zatelli, désormais égalé. Un chiffre dévoilé par le compte Stats du Foot, et repris par plusieurs sources marseillaises.

Les Marseillais épargnent Genesio

Mais les réponses à ce chiffre peu flatteur et qui aurait mis la ville sans dessus-dessous il y a seulement quelques mois, démontre que les supporters ont bien la tête sur les épaules et savent que Bruno Genesio ou un autre, cela n’aurait rien changé avec un tel effectif.
« C’est le premier à pas avoir eu de recrues lors d’un mercato et d’avoir vendu tous les bijoux de famille et de se retrouver avec les banni, les retours de prêt, et plus d'oseille pour pouvoir recruter même dans le futur », « va gagner des matchs avec Maupay devant », « Logique vu l’équipe de merde il ne mérite pas ça Genesio », ont réagi les supporters de l’OM, pour qui le procès de Genesio n’aurait aucun sens. L’entraineur marseillais provoque surtout de la pitié, lui qui doit associer les dernières stars guère motivées, à des joueurs de retour de prêts ou indésirables, et essayer de faire progresser des jeunes qui n’ont pas forcément le niveau du haut de tableau de Ligue 1.
Dans ce marasme, Bruno Genesio sait au moins qu’il peut compter sur la mansuétude des supporters de l’OM, qui ont rarement été compréhensifs avec un entraineur dans une mauvaise passe.
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