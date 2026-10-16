OM : Une stat horrible sort, les Marseillais défendent Genesio

Tu préfère quoi ? Un stade de 80 000 a poissy ou un parc agrandi a 60 000 ou 70 000 ? Moi je suis pour un parc a 60 000 et garder le toit intact.
Sauf que les clubs de PL ont 40 pros sous contrat et leur 3 milieux achetés cet été c'est 450 M/€
La L1 est trop faible pour le PSG, il est au moins assuré en fin de saison de terminer aux trois premières places sans soucis, la L1 n'est plus dans sa priorité, ce que seul le PSG peut dire, ce qui est loin d'être le cas des 17 autres clubs de L1
C omme à la roulette UN PAIR ET MANQUE
Il aura tout le temps de s'occuper de la L1 qui lui est acquise, et d'aligner une équipe en fonction des adversaires qu'il affronte, dés que le PSG respecte les réglements de la FFF, il n' y a rien à redire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
Loading
Bruno Genesio est le 1er entraineur à compter 6 défaites après ses 8 premiers matchs officiels sur le banc avec l'OM depuis Mario Zatelli en 1964 (6). Bruno Genesio a enchainé 4 défaites consécutives en Coupe d'Europe pour la 1ère fois de sa carrière. Bruno Genesio a perdu 9 de