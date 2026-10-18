OM : Surpris par Genesio, Kondogbia rêve en grand

Absent de ce début de saison, Geoffrey Kondogbia a été le titulaire surprise de Bruno Genesio en défense. L'OM a gagné et le joueur d'expérience en veut désormais encore plus.

Le scénario cauchemar a été évité pour l’OM à Angers. Un 11 de départ inquiétant défensivement, un but encaissé en premier, mais les Marseillais ont réagi en s’imposant finalement largement sur le score de 5-2. De quoi provoquer la prise de parole de Geoffrey Kondogbia, totalement absent de ce début de saison, et qui ne pensait pas du tout démarrer ce match, encore moins en défense centrale.

La remontée au classement doit continuer

Avec seulement 13 minutes de disputées depuis le mois d’août, l’un des tauliers du club, tant au niveau de l’expérience que du salaire, a demandé à ses coéquipiers de disputer tous les matchs à veni à fond avec l’envie de remettre l’OM à son vrai niveau.

« Ma titularisation a été décidée un peu à la dernière minute, par rapport à la réalité de l’effectif. Le coach a pris une décision, il fallait assumer et c’est ce que j’ai essayé de faire pendant la rencontre. Je me suis senti plutôt bien. C’est difficile, chaque match a son contexte. Si on prend seulement le match du jour, on va parler de progrès », a livré Kondogbia dans les colonnes de La Provence, avant d’exiger désormais de revenir dans les premières places du classement progressivement.

« On veut grappiller encore plus de places au classement. Mais c’est sûr que ça donne un peu d’air, de confiance. C’est toujours bien de gagner, mais dans le foot tout repart de zéro le lendemain. Les moments compliqués font partie de la vie, il faut toujours se relever, regarde devant. C’est ce qu’on va faire pour remonter au classement », a demandé le joueur marseillais avant de préparer l’enchainement contre Sturm Graz et la réception du Havre dimanche prochain.