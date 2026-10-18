Paixao

OM : « On a hésité », Genesio fait un aveu sur Paixao

OM
parAlexis Rose
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Une semaine après s’être embrouillé avec Bruno Genesio à sa sortie du terrain, Igor Paixao a été chaleureusement félicité par son entraîneur suite à la belle victoire de l’OM à Angers ce dimanche (5-2).
Il faut parfois accepter de tomber tout en bas pour rebondir plus haut et repartir de plus belle. C’est un peu la situation vécue par Igor Paixao en l’espace d’une semaine. Sorti avant la fin du match de Marseille face à Troyes il y a une semaine (2-0), l’attaquant brésilien avait refusé de taper dans la main de Bruno Genesio, jugeant son remplacement comme une humiliation. Mais ce dimanche après-midi, Paixao a parfaitement répondu aux critiques qu’il a subi au cours des derniers jours en débloquant son compteur de buts cette saison sous le maillot de l’OM.
Principal acteur de la belle victoire de Marseille sur la pelouse d’Angers (5-2), l’attaquant de 26 ans a planté le dernier but de la rencontre pour enfin lancer son exercice 2026-2027. Un but qui va faire du bien au Brésilien et qui rend aussi son entraîneur heureux.

« Il en avait besoin »

« Concernant Igor, il avait déjà joué deux fois quasiment 90 minutes entre Troyes et l'Olympiakos. On hésitait à le sortir parce qu'on avait peur d'une éventuelle blessure, mais on l'a laissé volontairement. On sait qu'en fin de match, des espaces s'ouvrent, notamment lorsqu'on mène au score et que l'équipe adverse est obligée de se découvrir. Je pense que ce but lui fait le plus grand bien. Il en avait besoin. Il avait fait beaucoup de bonnes choses avant son but et il a été récompensé », a expliqué, en conférence de presse, Bruno Genesio, qui espère revoir un grand Paixao lors des prochaines semaines. Le club phocéen en aura bien besoin pour continuer de remonter dans le classement de la L1 mais aussi pour relever la tête en Europa League, et pourquoi pas face au Sturm Graz jeudi.

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Derniers commentaires

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Bien sûr Nice aurait dû finit à 8 et lyon obtenir 3 pénalty, ça devient aussi usant que risible ces discours. Rennes ? Non c'est contre Strasbourg déjà et ca s'est joué à l'Allianz et tu omets facilement les résultats précédents...... Le Lille qui bat péniblement Toulouse, Troyes et le Havre et qui aurait dû perdre à domicile contre Brest sans ce penalty idiot ? Il va falloir d'autres arguments pour faire passer Nice pour un gros morceaux surtout à l'extérieur.

L1 : L'OL domine Nice dans la douleur et prend la tête

Car c'est bel et bien une victoire en trompe l'oeil, le nul était le plus logique vu la physionomie, tant pis si tu n'as pas assez d'objectivité pour envisager que l'OL puisse faire d'autres résultats que de gagner tous les matches. Je ne parle aucunement de son classement qui reflète, d'ailleurs, que la logique sportive vis à vis du calendrier joué par l'OL, et je ne vois pas en quoi il m'importerait puisqu'il ne représente pas un concurrent.

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quasi immédiate ??? Tu t'enfonces

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L’attentat il a dit 😂

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Tu confirmes donc que tu n'as regardé que le score. Et tu viens troller. Jamais compris à quoi ça sert... pathétique de perdre du temps à ça.

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