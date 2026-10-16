OM : L’action de Gouiri qui a terminé les Marseillais

Rien ne sera épargné aux supporters marseillais, qui vivent un enfer en ce début de saison et voient les matchs se succéder sans aucune raison de se réjouir. Amine Gouiri les a fait rire jaune ce jeudi soir.

Toujours en très grande difficulté dans cette première partie de saison, l’Olympique de Marseille plonge aussi en Europa League. Avec deux défaites en deux matchs, le club provençal sait déjà qu’il sera difficile d’aller chercher ne serait-ce que les barrages de cette compétition. Une nouvelle fois face à l’Olympiakos, les joueurs de Bruno Genesio sont apparus trop limités pour inverser la tendance.

Gouiri, la cascade qui ne passe pas

Une action qui symbolise cette période compliquée pour l’OM a même totalement démoralisé les supporters marseillaise. Amine Gouiri, qui n’est pas le moins technique des joueurs olympiens, a trébuché tout seule avec le ballon en seconde période, alors qu’il était dans une position intéressante. La chute de l’Algérien, le ballon qui continue et lui qui se retrouve à quatre pattes, rien ne va dans cette action qui a fait rire jaune les supporters de l’OM.

Nombre d’entre eux ont indiqué avoir éteint la télévision après cette action, comme une preuve que rien n’allait leur être épargné sur ce match, et sur ce début de saison. En attendant, Amine Gouiri commence à son tour à inquiéter du côté de l’OM. Entré en jeu pour la dernière demi-heure de jeu, l’Algérien « n’a pas fait beaucoup mieux que Maupay » selon La Provence, pour qui les deux hommes méritent la note de 3/10. Certainement des points de perdus sur la note artistique pour l’ancien rennais, qui risque de faire plus parler de lui pour sa cascade que pour son talent offensif après son match face à l’Olympiakos.