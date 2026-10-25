OM : Genesio écarte Valero et Moumbagna

OM : Genesio écarte Valero et Moumbagna

OM
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Après la mauvaise performance à Graz, l’OM enchaine ce dimanche face au Havre pour essayer de connaitre trois victoires consécutives en Ligue 1. Pour cette rencontre, Bruno Genesio a décidé de se passer d’Antoine Valero, le petit jeune prometteur du club en attaque, mais aussi de Faris Moumbagna, qui ne donne de toute évidence pas satisfaction. Neal Maupay ou Angel Gomes, malgré leur forme décevante, sont bien là.
Articles Recommandés
Lom Pousse Dehors Un Attaquant A 8me
OM

L'OM pousse dehors un attaquant à 8ME

Massy Promet Un Bijou De 90000 Places Au Psg
PSG

Massy promet un bijou de 90.000 places au PSG

Real Madrid Courtois Forfait Pour Le Clasico
Liga

Real Madrid : Courtois forfait pour le Clasico

Mbappe Ballon Dor La France Vote Mbappe A 23
Kylian Mbappé

Mbappé Ballon d'Or, la France vote Mbappé à 23%

Fil Info

L'OM pousse dehors un attaquant à 8ME
Massy promet un bijou de 90.000 places au PSG
Real Madrid : Courtois forfait pour le Clasico
Mbappé Ballon d'Or, la France vote Mbappé à 23%
PSG-OL : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le choc
OM : Bruno Genesio présente ses excuses
Une affaire Cherki à City, Maresca se fâche
EdF : Zidane et Deschamps sont d’accord à 100 %
La terrible nouvelle est confirmée à l’OL

Derniers commentaires

La terrible nouvelle est confirmée à l’OL

Il a lui-même dit qu'il devait observer un repos de 3 mois pour récupérer de son genou. Autant le faire maintenant, si ça le requinque définitivement. Et en fin de saison, il n'y aura plus de zone d'ombre physique pour un éventuel transfert.

Massy promet un bijou de 90.000 places au PSG

Même si le projet de MASSY est extra,sans équivalent avec ce qui peut être réalisé au PARC,on a compris que le choix est biaisé et que tout ça c’est du pipeau.

OM : Genesio écarte Valero et Moumbagna

Je ne suis pas d'accord avec Génésio. Valero, il ne l'a même pas essayé à Graz et aujourd'hui il le vire. Moumbagna c'est un déménageur et il peut occuper les défenses adverses par son physique...alors que Maupay...

Première Ligue : 5-0, l'OL écrase l'OM

Et c'est la faute à qui si ton club de tchoins est à la ramasse, aussi bien chez les filles que les mecs, duchnok ?? Le supporterisme décérébré rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte 🤣🤣

Bayern : Sommeil, alimentation... Vive inquiétude autour de Vincent Kompany

Comme un ado ... Incroyable

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
4Paris logo
Paris
1484221394
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Lens logo
Lens
13841316124
7Rennes logo
Rennes
13741215141
8Lorient logo
Lorient
117322761
9Nice logo
Nice
118323810-2
10Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
11Brest logo
Brest
9823314122
12Toulouse logo
Toulouse
9723212111
13Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading