OM : Genesio adore cette « très bonne nouvelle »

Contraint par un mercato réduit à néant de faire confiance à de jeunes joueurs, l'entraîneur de l'OM avoue être épaté. Et comme en plus, quelques cadres sont de retour, Bruno Genesio retrouve le sourire.

Si le compteur de l'Olympique de Marseille est bloqué à zéro en Ligue Europa, avant le déplacement en Autriche pour y affronter jeudi le Sturm Graz, l'OM reste sur deux victoires consécutives en Ligue 1 . Pour parvenir à cela, Bruno Genesio a dû s'appuyer sur de jeunes joueurs, le technicien phocéen n'ayant vu aucun renfort rejoindre son effectif durant le dernier marché des transferts. Et globalement, Marseille commence à afficher un visage plus conquérant, et surtout plus stable, comme on l'a noté dimanche lors de la victoire phocéenne à Angers. Pour l'ancien entraîneur de Lille, l'intégration de ces jeunes est un vrai motif de satisfaction, comme Bruno Genesio l'a confié ce mercredi soir en conférence de presse. L'heure n'est pas à s'enflammer, mais quand même.

L'OM a enfin le choix

Pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, avoir un peu plus de choix au moment de composer son équipe est un vrai plaisir après un début de saison durant lequel il n'a pas eu l'embarras du choix. « C'est vrai que cela nous laisse beaucoup plus de possibilités pour faire des choix, mais aussi pour amener de la concurrence, ce qui est toujours important dans un groupe. C'est très souvent ce qui permet d'avancer. Voir que les jeunes répondent à nos demandes et à nos attentes, peut-être même un peu plus vite que ce qu'on pouvait penser, c'est une très bonne nouvelle. Il y a aussi le retour de certains joueurs cadres qui étaient blessés. Je pense à Nayef Aguerd, à Pierre-Emile Hojbjerg, à CJ Egan-Riley, qui a eu lui aussi quelques petits pépins, ou encore à Geoffrey Kondogbia. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a également intégré Antoine Valero parce qu'il montre de bonnes choses avec la réserve. On essaie toujours de valoriser les bons comportements », s'est réjoui Bruno Genesio,

Lire aussi OM : McCourt va dépenser 70ME et pas pour vendre le club

Le technicien phocéen en a profité pour annoncer que contre le Sturm Graz, il allait faire tourner son effectif, Bruno Genesio avouant que l'exemple du PSG, qui a perdu trois joueurs dans la bataille contre le Barça, l'avait convaincu de faire ce choix. « On a encore vu, lors des matchs de mardi, qu'il y a eu beaucoup de blessures. On sait qu'on entre dans l'automne, une période qui peut être un peu compliquée. On a donc besoin de concerner un maximum de joueurs, que ce soit pour la Coupe d'Europe, le championnat ou la Coupe de France, qui débutera juste avant Noël », a précisé le coach de l'OM.