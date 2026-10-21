OM : Genesio a craqué, son choix fort en Autriche

Réclamé par les observateurs de l’OM depuis plusieurs semaines, le jeune attaquant Antoine Valero sera dans le groupe olympien pour le déplacement à Sturm Graz en Europa League jeudi (18h45).

Confronté aux limites de son effectif depuis le début de la saison, Bruno Genesio n’a pas hésité à lancer plusieurs jeunes dans le grand bain de la Ligue 1. L’entraîneur olympien a notamment offert des titularisations à Kelyann Bezahaf, Keyliane Abdallah ou encore à Nouhoum Kamissoko . Les trois joueurs ont répondu aux attentes de Bruno Genesio, qui va continuer de faire confiance aux Minots du centre de formation de l’OM dans les prochaines semaines. Machine à but en National 2 et en National U19 depuis plus d’un an, le jeune Antoine Valero sera pour la première fois dans le groupe pro de l’OM ce jeudi face à Sturm Graz en Europa League.

Une belle récompense pour l’international U19 de l’équipe de France, auteur de 7 buts depuis le début de la saison. Cette convocation vient aussi récompenser une saison 2025-2026 très remarquée pour Antoine Valero avec 14 buts en National U19, 4 buts en National 3 et 2 buts en Gambardella. Il est bien sûr peu probable de voir Antoine Valero démarrer en Autriche, mais il s’agit d’un premier signal très favorable envoyé à l’attaquant français de 18 ans, et l’OM espère que cela l’encouragera à vite prolonger son contrat, qui expire en juin 2028. Antoine Valero a en tout cas une vraie carte à jouer à Marseille, où ni Maupay ni Moumbagna ne donnent satisfaction à Bruno Genesio pour le moment en doublure de Gouiri, dont le statut est lui indiscutable avec 5 buts et 1 passe décisive en 9 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison.