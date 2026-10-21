OM : Genesio a craqué, son choix fort en Autriche
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OM : Genesio a craqué, son choix fort en Autriche

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parCorentin Facy
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Réclamé par les observateurs de l’OM depuis plusieurs semaines, le jeune attaquant Antoine Valero sera dans le groupe olympien pour le déplacement à Sturm Graz en Europa League jeudi (18h45).
Confronté aux limites de son effectif depuis le début de la saison, Bruno Genesio n’a pas hésité à lancer plusieurs jeunes dans le grand bain de la Ligue 1. L’entraîneur olympien a notamment offert des titularisations à Kelyann Bezahaf, Keyliane Abdallah ou encore à Nouhoum Kamissoko. Les trois joueurs ont répondu aux attentes de Bruno Genesio, qui va continuer de faire confiance aux Minots du centre de formation de l’OM dans les prochaines semaines. Machine à but en National 2 et en National U19 depuis plus d’un an, le jeune Antoine Valero sera pour la première fois dans le groupe pro de l’OM ce jeudi face à Sturm Graz en Europa League.
Une belle récompense pour l’international U19 de l’équipe de France, auteur de 7 buts depuis le début de la saison. Cette convocation vient aussi récompenser une saison 2025-2026 très remarquée pour Antoine Valero avec 14 buts en National U19, 4 buts en National 3 et 2 buts en Gambardella. Il est bien sûr peu probable de voir Antoine Valero démarrer en Autriche, mais il s’agit d’un premier signal très favorable envoyé à l’attaquant français de 18 ans, et l’OM espère que cela l’encouragera à vite prolonger son contrat, qui expire en juin 2028. Antoine Valero a en tout cas une vraie carte à jouer à Marseille, où ni Maupay ni Moumbagna ne donnent satisfaction à Bruno Genesio pour le moment en doublure de Gouiri, dont le statut est lui indiscutable avec 5 buts et 1 passe décisive en 9 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison.

Europa League

22 octobre 2026 à 18:45
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