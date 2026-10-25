OM : Bruno Genesio présente ses excuses

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille constate que malgré les mauvais résultats de son équipe, les supporters ne lâchent rien. Et Bruno Genesio admet quand même que c'est gênant.

Ils étaient encore près de 1.000 à avoir fait le déplacement en Autriche jeudi soir pour soutenir l'OM en Ligue Europa, et c'est peu dire que les supporters marseillais sont repartis désolés de ce qu'il avait vu. Même si après la rencontre quelques joueurs ont été convoqués devant le parcace pour un échange avec les fans phocéens, cela n'a pas atténué la consternation des supporters. Alors même que ces derniers n'ont pas encore explosé de colère, ce qui aurait été le cas dans le passé, Bruno Genesio avoue qu'il est vraiment gêné de voir son équipe offrir de telles prestations calamiteuses. Avant la réception du Havre, ce dimanche au Vélodrome, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a reconnu que cela devenait tout de même problématique, même s'il salue le calme des fans de l'OM.

Genesio est frustré par son OM

Conscient que depuis le début de la saison, rien n'allait dans le bon sens, Bruno Genesio plaide coupable. « Je ressens de la frustration. On a tellement envie de leur donner plus et mieux. Ils le méritent, ils sont là à tous les matches. Encore jeudi dernier, un millier qui a traversé l'Europe entière. En tout cas, ce qu'ils attendent en premier lieu, c'est l'attitude, même s'ils vibrent pour les résultats, car ils aiment leur club. Ils veulent voir une équipe qui donne tout. C'est ce qui nous a manqué à Graz, peut-être pour la première fois depuis le début de saison, et c'est ce qu'ils n'ont pas apprécié », a reconnu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

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Cette situation a tout de même des effets concrets pour l'OM puisqu'une nouvelle fois le Vélodrome ne sera pas complet ce dimanche pour la réception du Havre, ce qui n'est pas la première fois cette saison. Pour mémoire, la saison passée, l'Olympique de Marseille avait enchaîné les matchs à guichet fermé, quelle que soit l'affiche. Comme quoi les supporters commencent très sérieusement à se lasser des prestations de Paixao et ses coéquipiers.