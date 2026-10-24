OM : Bertrand Latour déglingue Bruno Genesio

OM : Bertrand Latour déglingue Bruno Genesio

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parClaude Dautel
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Les performances européennes de l'Olympique de Marseille ont terni les deux victoires consécutives du club phocéen en Ligue 1. Pour Bertrand Latour, Bruno Genesio ne peut pas se dédouaner éternellement des résultats de son équipe.
Depuis le début de la saison, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille rappelle régulièrement qu'il n'a pas un effectif suffisant pour avoir d'énormes ambitions cette saison. L'absence de recrutement au dernier mercato justifie les performances de l'OM explique Bruno Genesio, qui a encore une fois avancé cet argument après la défaite face au Sturm Graz. Pour l'instant, les supporters marseillais ne sont pas encore passés en mode révolte, le nouvel entraîneur de l'OM ayant donc du temps pour s'installer. Mais, dans le Late Football Club, Bertrand Latour estime que Bruno Genesio ne doit pas échapper aux critiques, le journaliste de Canal+ estimant que le technicien phocéen se la joue un peu trop Calimero.

Genesio en mode Calimero, il a du mal

Fidèle à son habitude, Bertrand Latour n'a pas fait dans la dentelle. « Je pense qu’on leur trouve trop d’excuses. Mais pour moi celui qui est responsable de tout cela, c’est Bruno Genesio. Il a endormi tout le monde et il laisse passer l’idée que Marseille a l’effectif pour jouer le maintien ou la 10e place. Je ne suis pas du tout d’accord avec ça. C’est un truc classique des entraîneurs de dire : « Oh lala regardez comment j’ai un effectif très faible, ça va être difficile ». Et puis si vous performez, tout le mérite vous revient. Mais je pense que si l’OM finit sixième de Ligue 1, il n’y a pas de quoi se lever de la chaise, ils doivent finir facilement dans la première partie du classement. Un joueur comme Paixao, il n’y en a pas huit meilleurs que lui en Ligue 1, idem pour Hojbjerg », fait remarquer le journaliste de Canal+.
Bertand Latour n'en démord pas, si Bruno Genesio pense réellement ne pas avoir l'effectif qu'il faut, alors l'entraîneur de l'OM doit sacrifier la Ligue Europa définitivement et uniquement miser sur la Ligue 1 pour « finir dans les sept premiers ».
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