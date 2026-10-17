McCourt s'est trompé deux fois, l'OM paie l'addition

McCourt s'est trompé deux fois, l'OM paie l'addition

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parClaude Dautel
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A la veille de son déplacement à Angers, l'Olympique de Marseille n'a rien prévu afin de marquer les dix ans de Frank McCourt à la tête du club phocéen. Au contraire, l'homme d'affaires américain se fait discret au moment où ses choix sont dégommés.
Le rachat de l'OM en 2016 avait suscité un gros enthousiasme du côté du Vieux Port, Margarita Louis-Dreyfus n'ayant pas pour le club phocéen la même passion que son mari. Et Frank McCourt a mis les moyens pour permettre à l'Olympique de Marseille de revenir au sommet du football français. Cependant, à l'heure de faire le bilan après dix saisons, ce n'est pas du tout flatteur pour Frank McCourt. Malgré les centaines de millions d'euros injectés dans son club, le Bostonien n'a gagné aucun trophée et ce n'est pas cette saison que cela va changer. Au moment où certains se demandent comment le milliardaire américain a pu se planter aussi lourdement, Vincent Chaudel, économiste du sport, pense avoir une explication. Dans Le Figaro, le spécialiste a clairement cerné le problème.

Deux hommes, deux erreurs pour McCourt

Pour Vincent Chaudel, là où Frank McCourt s'est trompé, c'est dans le choix des dirigeants qu'il a placés à la tête de l'Olympique de Marseille. « C’est l’histoire d’un rendez-vous loupé, car il y avait des moyens. Malgré des résultats sportifs décevants, des crises, des droits TV proches du néant et un football français en difficulté, l’investisseur est là, a mis l’argent et n’a pas fait du Gérard Lopez, qui a coulé les Girondins de Bordeaux. Il y a eu des erreurs, mais surtout il n’y a aucun héritage. Pas d’achat du stade ou du centre de formation. Avec Jacques-Henri Eyraud, McCourt a eu quelqu’un du business qui a fait des erreurs sportives. Avec Longoria, il a eu quelqu’un de sportif qui a fait des erreurs de business. Il n’a pas trouvé les bonnes personnes au bon moment ni au bon endroit », constate, dans le quotidien national, Vincent Chaudel, économiste du sport.

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Il est vrai que là où Eyraud était souvent accusé de ne pas y connaître grand-chose dans le football moderne, Longoria est lui pointé du doigt pour sa passion dévorante à faire des transferts sans aucune limite, et souvent sans aucune logique sportive. A eux deux, les deux précedents présidents de l'Olympique de Marseille focalisent toutes les critiques. A voir dans quelle catégorie va se classer Stéphane Richard, nommé en mai dernier à la tête de l'OM.
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