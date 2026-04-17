L'OM vise un attaquant croate à 32 buts cette saison !

Le départ de Pablo Longoria n'annonce pas la fin des bons coups pour l'OM au mercato. Pour preuve, le club phocéen s'intéresse de très près à Dion Drena Beljo, l'avant-centre croate du Dinamo Zagreb qui bat tous les records cette saison.

Avec 32 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, dont l'Europa League, Dion Drena Beljo est d'une efficacité terrifiante. Agé de 24 ans, le natif de Zagreb, international croate, est lié jusqu'en 2030 avec le Dinamo Zagreb, mais cela n'empêche pas plusieurs clubs de le suivre avec attention. Parmi ces clubs, il y a l'Olympique de Marseille, révèle Valentin Gds, qui travaille notamment pour le site Football Club de Marseille. Il est vrai que malgré des statistiques explosives, Dion Drena Beljo n'est valorisé qu'à 4 millions d'euros par Tansfermarkt, ce qui en fait un avant-centre au rapport qualité-prix assez étonnant et susceptible d'apporter un vrai plus, sans être un énorme pari financier pour le club phocéen.

L'OM prêt à tenter le pari croate

Selon d'autres sources, le Stade Rennais et le LOSC seraient également en phase de réflexion au sujet de l'avant-centre du Dinamo Zagreb dont les performances cette saison sont hors du commun. Cependant, il reste à savoir comment Dion Drena Beljo peut s'adapter en dehors du championnat croate. Passé par Augsburg et le Rapid Vienne, l'attaquant n'avait pas fait des étincelles, ou du moins pas autant qu'avec le club de sa ville natale. Ceci explique peut-être que son prix n'explose pas, mais le buteur mérite peut-être une nouvelle chance et pourquoi pas en Ligue 1. Ayant un profil à même de plaire aux supporters marseillais, le successeur de Medhi Benatia devra décider si cela vaut le coup pour l'OM d'aller au-delà du simple intérêt ou si Marseille doit foncer sur un joueur capable de continuer à briller, mais cette fois en France et dans un club qui jouera une coupe européenne.