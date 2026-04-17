L'OM pense à Dion Drena Beljo pour se renforcer
Dion Drena Beljo convoité par Marseille

L'OM vise un attaquant croate à 32 buts cette saison !

OM17 avr. , 14:00
parClaude Dautel
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Le départ de Pablo Longoria n'annonce pas la fin des bons coups pour l'OM au mercato. Pour preuve, le club phocéen s'intéresse de très près à Dion Drena Beljo, l'avant-centre croate du Dinamo Zagreb qui bat tous les records cette saison.
Avec 32 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, dont l'Europa League, Dion Drena Beljo est d'une efficacité terrifiante. Agé de 24 ans, le natif de Zagreb, international croate, est lié jusqu'en 2030 avec le Dinamo Zagreb, mais cela n'empêche pas plusieurs clubs de le suivre avec attention. Parmi ces clubs, il y a l'Olympique de Marseille, révèle Valentin Gds, qui travaille notamment pour le site Football Club de Marseille. Il est vrai que malgré des statistiques explosives, Dion Drena Beljo n'est valorisé qu'à 4 millions d'euros par Tansfermarkt, ce qui en fait un avant-centre au rapport qualité-prix assez étonnant et susceptible d'apporter un vrai plus, sans être un énorme pari financier pour le club phocéen.

L'OM prêt à tenter le pari croate

Selon d'autres sources, le Stade Rennais et le LOSC seraient également en phase de réflexion au sujet de l'avant-centre du Dinamo Zagreb dont les performances cette saison sont hors du commun. Cependant, il reste à savoir comment Dion Drena Beljo peut s'adapter en dehors du championnat croate. Passé par Augsburg et le Rapid Vienne, l'attaquant n'avait pas fait des étincelles, ou du moins pas autant qu'avec le club de sa ville natale. Ceci explique peut-être que son prix n'explose pas, mais le buteur mérite peut-être une nouvelle chance et pourquoi pas en Ligue 1. Ayant un profil à même de plaire aux supporters marseillais, le successeur de Medhi Benatia devra décider si cela vaut le coup pour l'OM d'aller au-delà du simple intérêt ou si Marseille doit foncer sur un joueur capable de continuer à briller, mais cette fois en France et dans un club qui jouera une coupe européenne.
D. Dijon

D. Dijon

CroatiaCroatie Âge 24 Attaquant

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts5
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
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Bein oui... Vous étiez a chier en 1er mi temps et a l arentrée d'endrick et tolisso , vous avez accelere 15 minutes et voila quoi... Mais bon, encore une fois je pense que tu DOIS battre sans Tolisso en fait!! enfin bon... Allez il a tres bien géré ton fonseca en bois si tu veux va...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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