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L'OM fait une offre pour cette pépite marocaine

OM17 avr. , 12:20
parNathan Hanini
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En Ligue 1, la majorité des regards se tournent vers le sprint final de cet exercice 2025-2026. Mais en interne, les clubs pensent déjà aux potentiels renforts de l’été. L’Olympique de Marseille est cité par la presse britannique comme l’un des clubs suivant le jeune Adam Aznou. Le Marocain manque de temps de jeu du côté d’Everton.
Arrivé à l’été 2025 contre neuf millions d’euros en provenance du Bayern Munich, la saison d'Adam Aznou n’a jamais réellement débuté en Premier League. Le latéral international espoirs marocain ne compte 34 minutes de jeu toutes compétitions confondues avec les Toffees. L’ancien Bavarois a pris part à la rencontre du troisième tour de FA.Cup face à Sunderland en janvier dernier. Avant cela, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Sur le banc à 20 reprises cette saison en Premier League, Adam Aznou n’est pas rentré une seule fois en jeu. Une situation frustrante qui pousse le joueur de 19 ans à se relancer dès cet été pour un nouveau défi.

L’OM piste Adam Aznou

Ce vendredi, le média britannique TeamTalk évoque un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le jeune latéral. Le média britannique explique que le club de la cité phocéenne avait déjà tenté le coup cet hiver pour renforcer son secteur défensif. « Everton a rejeté cette proposition, invoquant un manque de profondeur de l’effectif au poste d’arrière gauche. Les Toffees n'étaient pas disposés à laisser partir le Marocain en cours de saison sans avoir trouvé de remplaçant adéquat, » écrit Team Talk. Désormais, Everton semble plus ouvert à son départ cet été. David Moyes a déjà des pistes pour combler les pertes à ce poste et Aznou veut se relancer.
Dans un premier temps, Everton n’est pas fermé à l’idée d’un transfert définitif, mais les Toffees préfèrent un prêt avec option d’achat pour son joueur. À ce jour, seul l’OM est encore sur la piste. En début de saison, le jeune marocain était suivi par Getafe. Le club espagnol était proche de conclure un accord l’été dernier, mais Everton a raflé la mise au dernier moment.

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Je vois que tu es complètement à la ramasse. Malick Fofana a 21 ans... pas 31 ans ! De plus... nous ne sommes plus dans les années 80-90 ! ^^ D'ailleurs, si tu veux savoir, il a repris l'entrainement. ^^

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Oui bravo aux Alsaciens, c'est un club qui ne sait pas venté vouloir gagner cette Coup Européenne (pas comme certain) qui vont tout avaler puis finisse par une indigestion ou élimination en 1/8 contre un club modeste

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Toujours Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas que Foot01 et le-footeux-lucide dans la vie et que l'on peut être occupé par autre chose. ceci étant dit en tout bien tout honneur

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ah tiens te revoila toi? T'avais quelque peu disparu non?!! Toujours aussi optimiste pour ton OL?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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