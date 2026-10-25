TV : PSG - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV : PSG - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 1
parAlexis Rose
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Décalé à lundi soir en raison de contraintes de sécurité et d'un arrêté de la Préfecture de police de Paris, le choc entre le PSG et l’OL se disputera en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or 2026.

Quelle heure pour PSG - OL ?

Initialement prévu dimanche soir en tant que grande affiche de la 8e journée de Ligue 1, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais se disputera finalement en début de semaine. Cette rencontre se déroulera effectivement ce lundi 26 octobre à 20h30 au Parc des Princes. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre PSG - OL ?

Comme tous les grands matchs de la saison en Ligue 1, ce choc comptant pour la 8e journée de championnat entre Paris et Lyon sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+. Les commentaires seront assurés par Xavier Domergue et Benoît Cheyrou.

Les compos probables de PSG - OL :

Inarrêtable depuis le début du mois de septembre, avec une impressionnante série de sept victoires de suite toutes compétitions confondues, le PSG sort d’un gros match face au Barça en Ligue des Champions (4-2). Autant dire que Paris va recevoir l’OL avec le plein de confiance et l’ambition de prendre la première place du classement pour la première fois de la saison. Mais pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos ou Nuno Mendes, tous blessés.
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernandez - Neves, Vitinha, Ruiz - Akliouche, Torres, Désiré Doué.
Dépossédé de son fauteuil de leader de la L1 par Rennes pendant le week-end, Lyon va tout faire pour le reprendre. Mais pour cela, les Gones vont devoir gagner au Parc des Princes lundi soir, ce qui sera loin d’être simple vu l’état de forme affiché par les Parisiens depuis quelques semaines. Mais après avoir fait tourner son effectif lors de la défaite en Europa League face à Hoffenheim jeudi (0-3), Lyon va jouer le coup à fond dans la capitale. Lors de ce match, Paulo Fonseca fera sans Openda, Sulc, Tagliafico ou Ouedraogo.

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La compo probable de l’OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Tessmann, Tolisso - Boudache, Nuamah, Duranville.

Ligue 1

26 octobre 2026 à 20:30
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Sergio : Le Ballon d'Or sera attribué lundi 26 novembre 2026 pour la saison dernière 2025-2026 et non pas pour l'année civile ni pour ce qui se passe en ce moment. Mbappé n'a rien gagné la saison dernière, et si tu veux te baser sur le bilan individuel et sur le nombre de buts inscrits, Harry Kane est Soulier d'Or pour 2025-2026 avec 36 buts inscrits en Bundesliga avec le Bayern Munich alors que Mbappé est 3ème du classement avec 25 buts inscrits en Liga avec le Real Madrid (derrière Erling Haaland 27 buts). Et en 2025-2026, Harry Kane a inscrit 61 buts TCC et Mbappé 42 buts. Alors de grâce, arrête ta chanson Mbappé... Mbappé... Mbappé... Tu nous soûles avec Mbappé (que j'aime bien pourtant).

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Maupay tire sur sa propre main en voulant dégager le ballon : https://uploads.disquscdn.com/images/985c44c8d64080590cf12de4a434918b34295293e9bf791c58ab53a726ade5cd.gif Des exemples sont donnés en vidéo sur le site de l'IFAB : https://uploads.disquscdn.com/images/ffc6d737fccecbb8a80dc9f2df51f6476b85444a75018798c8630ef96332d4be.gif https://uploads.disquscdn.com/images/d4561fe32299448b3f9d952daf0d1f5b342c1dbed0e42029250101d09db01b68.gif Extrait d'un article Eurosport : https://uploads.disquscdn.com/images/56ab1cf6bd6e8dbdc3fea0ffcd1cc51a5f86dfe401a5eeeb6b6cefc700ff6182.png

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Imbécile !... il est sur la lancée de la saison dernière. Les votes sont clos depuis deux semaines... mais cela n'empêche pas de voir qu'il est le meilleur joueur du Monde. Il vient encore de le prouver ce soir.

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Oui on peut le critiquer sur plein de points mais mentalement il a répondu présent et mené son équipe. Bien joué le Real! Costaud mbappe 💪🏻

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Le ballon d'or c'est sur la saison d'avant, trou duc.

Ligue 1

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