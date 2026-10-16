Russell-Rowe

Toulouse donne une leçon au Mans

Ligue 1
parEric Bethsy
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7e journée de Ligue 1
Stade Marie-Marvingt
Le Mans - Toulouse 0-3
Buts pour Toulouse : Russell-Rowe (46e), Dönnum (59e), Tengstedt (87e)
Une semaine après la défaite encourageante au Parc des Princes (3-1), Le Mans s’est à nouveau incliné. Cette fois, les Manceaux ont été corrigés à domicile par Toulouse (0-3). Un succès amplement mérité pour le Téfécé certes muet en première période, mais déjà dominateur à l’entame de match. Le promu avait rééquilibré les débats avant la pause. Mais après 23 secondes au retour des vestiaires, les Toulousains ouvraient le score grâce au bel enchaînement de l’attaquant Russell-Rowe (0-1, 46e).
C’était le début du calvaire pour Le Mans, enfoncé par Dönnum (0-2, 59e), en larmes en raison du décès de sa mère il y a quelques semaines. Solidaires, les Toulousains ont évidemment soutenu leur coéquipier et ont continué à pousser jusqu’au troisième but signé Tengstedt (0-3, 87e). Le TFC se place ainsi dans la première partie de tableau au classement provisoire, tandis que Le Mans flirte avec la zone rouge.
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Derniers commentaires

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Le problème de Gouiri c'est qu'il a tellement l'habitude de plonger pour rien dans les surfaces adverses (cf. Son plongeon 5 étoiles face au PSG), qu'il ne tient plus sur ses jambes 😅

Man City en danger, Haaland a deux plans B

Tiens pas de "Bla bla bla"...?^^ Ah oui ce n est valable que pour l OL ...

Man City en danger, Haaland a deux plans B

Oui les bruits de couloir du PSG qui s'intéresse à tous les jours en fait à personne. C'est comme les jeunes de LIgue 1, je n'ai pas voté car je suis certain que pas un seul ira au PSG. Ils sont titulaires dans leurs clubs et n'ont pas envie de cirer le banc des remplaçants.

Man City en danger, Haaland a deux plans B

Que l'on arrête une fois pour toutes avec les joueurs de city particulièrement de Haaland. La sanction tombera mais l'appel est déjà en route avant la sortie de la sanction. Cela prendra sans doute pas mal de temps avant qu'une décion définitive sorte.

Man City en danger, Haaland a deux plans B

Tiens... je croyais qu'il y avait le PSG qui était dessus ?! Mdr

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