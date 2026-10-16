Toulouse donne une leçon au Mans

7e journée de Ligue 1

Stade Marie-Marvingt

Buts pour Toulouse : Russell-Rowe (46e), Dönnum (59e), Tengstedt (87e)

Une semaine après la défaite encourageante au Parc des Princes (3-1), Le Mans s’est à nouveau incliné. Cette fois, les Manceaux ont été corrigés à domicile par Toulouse (0-3). Un succès amplement mérité pour le Téfécé certes muet en première période, mais déjà dominateur à l’entame de match. Le promu avait rééquilibré les débats avant la pause. Mais après 23 secondes au retour des vestiaires, les Toulousains ouvraient le score grâce au bel enchaînement de l’attaquant Russell-Rowe (0-1, 46e).