Toulouse donne une leçon au Mans

Le problème de Gouiri c'est qu'il a tellement l'habitude de plonger pour rien dans les surfaces adverses (cf. Son plongeon 5 étoiles face au PSG), qu'il ne tient plus sur ses jambes 😅
Tiens pas de "Bla bla bla"...?^^ Ah oui ce n est valable que pour l OL ...
Oui les bruits de couloir du PSG qui s'intéresse à tous les jours en fait à personne. C'est comme les jeunes de LIgue 1, je n'ai pas voté car je suis certain que pas un seul ira au PSG. Ils sont titulaires dans leurs clubs et n'ont pas envie de cirer le banc des remplaçants.
Que l'on arrête une fois pour toutes avec les joueurs de city particulièrement de Haaland. La sanction tombera mais l'appel est déjà en route avant la sortie de la sanction. Cela prendra sans doute pas mal de temps avant qu'une décion définitive sorte.
Tiens... je croyais qu'il y avait le PSG qui était dessus ?! Mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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