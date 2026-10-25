Rennes - RCSA : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

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Ligue 1
parHadrien Rivayrand
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La composition du Stade Rennais : Samba - Frankowski, Aït Boudlal, Cresswell, Rouault, Nagida - Szymanski, Rongier (c), Camara - Dia, Al-Tamari
La composition de Strasbourg : Jörgensen (c) - Antwi, Mitchell, Coulibaly, Oso - Diop, Essugo - Yassine, Reyna, Sousa - Harder
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Himbert décevant , c'est vite jugé avec 63 mn en ligue 1 et un match en Europa avec aucun titulaire pour donner de bon ballons

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Les titres ne veulent rien dire sur le niveau d'un joueur, ils veulent seulement dire le niveau d'une équipe Tu mets Messi prime, a Malaga, quand ils disputaient la LDC, Malaga ne gagne probablement pas la LDC, pourtant Messi prime sans trophée est quand même le meilleur joueur de cette année là

Mbappé Ballon d'Or, la France vote Mbappé à 23%

Le meilleur tennisman peut ne gagner aucun tournoi en fait => Si X fait les 4 finales des 4 grands chelem, mais les perds toutes, que federer, Nadal, Djoko et Murray en gagne 1 chacun, mais font a chaque fois 1/8e ou 1/4e ds les 3 autres, X est forcément le meilleur, il n'y a même pas à discuter les titres récompenses la meilleure équipe, pas le meilleur joueur

Mbappé Ballon d'Or, la France vote Mbappé à 23%

juste dans ton cerveau de malade mental !! Que ca soit pour la liga, la ldc et la ligue des champions, il n'a été élu meilleur joueur d'aucune de ses compétitions !! Comment on peut etre le meilleur joueur du monde, quand on est jamais le meilleur dans toutes les compétitions auxquelles on participe ! C'est comme si tu nous expliquait que le meilleur tennisman c'est un mec qui gagne aucun tournoi lol Prépare tes mouchoirs, tu vas chialer comme une madeleine demain :)

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Quel joueur! Après Laurent Blanc c'est sûrement le GOAT défensif de ces 30 dernières années a égalité avec Heinze peut-être!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
4Paris logo
Paris
1484221394
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Lens logo
Lens
13841316124
7Rennes logo
Rennes
13741215141
8Lorient logo
Lorient
117322761
9Nice logo
Nice
118323810-2
10Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
11Brest logo
Brest
9823314122
12Toulouse logo
Toulouse
9723212111
13Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
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27025511-6

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