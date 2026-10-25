Rennes - RCSA : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

La composition du Stade Rennais : Samba - Frankowski, Aït Boudlal, Cresswell, Rouault, Nagida - Szymanski, Rongier (c), Camara - Dia, Al-Tamari

La composition de Strasbourg : Jörgensen (c) - Antwi, Mitchell, Coulibaly, Oso - Diop, Essugo - Yassine, Reyna, Sousa - Harder