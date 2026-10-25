Rennes nouveau leader, l’OM revient fort

Rennes nouveau leader, l’OM revient fort

Ligue 1
parGuillaume Conte
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Rennes a pris la tête du championnat de France à la faveur de sa victoire 3-0 sur Strasbourg. L'OM a très chaud face au Havre.
OM - Le Havre 4-3
Rennes - Strasbourg 3-0
Toulouse - Troyes 0-0
Auxerre - Le Mans 1-1
Angers - Lorient 0-0
Grosse performance du Stade Rennais qui a fait voler Strasbourg en éclats et s’imposer 3-0 avec notamment un doublé de Szymanski. Dans cette mêlée pour les premières places, le club breton profite du nul entre Monaco et Lille pour prendre la première place, en attendant bien évidemment le choc entre le PSG et l’OL ce lundi soir.
Mais désormais, le haut du tableau va devoir prendre en compte le retour en forme de l’OM. Après avoir vécu l’enfer avec quatre défaites consécutives, les Marseillais enchainent trois succès de rang. Ils ont largement pris le meilleur sur Le Havre avec une victoire qui se dessinait avec quatre buts d'avance à un quart d'heure de la fin. Mais Le Havre est revenu trois fois, faisant passer des frissons jusqu'au bout au Vélodrome. Au final, une victoire 4-3 des Marseillais. Voilà l’OM de Bruno Genesio en pleine remontée puisqu’ils sont certes 8e, mais à un point de Lens, et deux du PSG et de l’OL, qui s’affrontent lundi soir.
Dans le bas du tableau, Strasbourg n’en finit plus de couler et se retrouve donc 16e et barragiste. Car Le Mans est allé chercher un point à Auxerre dans un match nul (1-1) rendu bizarre par la validation de l’ouverture du score par les Sarthois malgré des images ne montant pas le ballon franchissant la ligne de buts. Lorient a confirmé sa solidité avec un nul 0-0 à Angers, tandis que Troyes a pris un bon point à Toulouse, également sur un 0-0.
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Effectivement, l'OL était à 4-0 jusqu'à la 77e et ont pris 3 buts en quelques minutes et auraient pu avoir un pénalty en plus, c'était chaud pour eux quand même

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C'est plus facile de battre un relêgable en ne jouant pas l'Europe. Cela dit même en l'état, l'OM passe d'un 4-0 a 4-3, c'est pas forcément rassurant.

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1584311174
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13841316124
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88224915-6
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