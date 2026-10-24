RCL-PFC : 5 minutes de VAR, improbable scène à Lens

Le RC Lens affronte le Paris FC ce samedi soir sous le déluge de Bollaert. Peu après le quart d’heure de jeu, les Sang et Or auraient pu bénéficier d’une décision arbitrale très favorable.

Après un peu plus de 15 minutes de jeu, Florian Thauvin a frappé un coup-franc excentré dans la surface de réparation parisienne. Un ballon anodin, qui a finalement causé l’interruption du VAR pendant de longues minutes. En cause, une potentielle main du défenseur du Paris FC Diego Coppola. A la lutte avec Matthieu Udol, le défenseur italien semblait avoir effleuré le ballon de la main. Mathieu Vernice a été appelé par ses assistants pour aller voir les images, mais la scène a duré près de 5 minutes pour que finalement, aucun penalty ne soit sifflé en faveur de Lens. Et pour cause, sur les images du VAR qui ne montraient qu’un seul angle, difficile d’affirmer avec une certitude à 100% que Diego Coppola a bel et bien touché le ballon de la main. Une décision qui a en tout cas fait grogner Bollaert, énervé d’avoir attendu si longtemps pour ne même pas obtenir le penalty tant espéré.