Lens fait le plein, Lille au ralenti

Lens fait le plein, Lille au ralenti

Ligue 1
parClaude Dautel
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Les deux clubs du Nord jouaient ce samedi, puisque Lille recevait Brest et Lens se déplaçait à Troyes. Ce sont les Sang et Or qui ont fait la meilleure affaire de la soirée.
Quelques jours après sa défaite à Arsenal, le LOSC pouvait prendre seul les commandes de la Ligue 1 en cas de victoire ce samedi à domicile face à Brest. Mais les Bretons ont donné du fil à retordre aux joueurs lillois. Baldé avait ouvert le score pour Brest dès la sixième minute, et le LOSC a attendu la 64e minute pour égaliser grâce à un penalty superbement transformé par Giroud. Avec ce point du nul, l'équipe de Davide Ancelotti revient à hauteur de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain avec 14 points.

Lens et Thauvin sont en forme

Tout comme Lille, Lens sortait d'une défaite en Ligue des champions avant de faire le déplacement ce samedi à Troyes. Mais face à une formation auboise qui va devoir lutter pour arracher son maintien, le RC Lens s'est imposé relativement facilement sur le score de 3 buts à 1, avec notamment deux passes décisives signées Florian Thauvin. Les Sang et Or enchaînent une deuxième victoire consécutive en Ligue 1, après celle contre l'OL la semaine passée, et ils remontent à la septième place du classement de Ligue 1.

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Et si la PL n'etait pas d'un niveau si élevé qu'on veux le faire croire ? Je trouve personnellement que le niveau a baissé. Chelsea, Liverpool, etc...ne sont plus au niveau qui etait le leur.

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si t'a 75ans et que tu votes et que tu as des idées d'extrème gauche comme un ado attardé, c'est que tu fais bien pitié et que ta vie doit etre bien misérable :) Je penses plus que t'es un mythomane ! tout adulte éduqué a forcément des idées opposées aux sauvageons de la lfi :)

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oui oui c'est un truc de gauchistes le goulag tu m'apprends rien ! Ca a pas changer, regarde toi et ton pote mongolien vous justifier des meutres pour des opinions politiques :) Oui je ne doutes pas que si vous prenez le pouvoir vous enverrez aussi des socialos comme Guskman au goulag ! Vous etes des petits fachos, tout ce qui ne pense pas comme vous c'est le fachisme ! Mais regarde meme les socialistes, qui sont pourtant de gauche, et qui ont votés en masse pour Gluksman explique que lfi est une secte de gros taré :)

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Suffit d'embêter ce bon Enzo Maresca il faut bien qu'il se trouve une excuse Bon pas de chance pour lui , les clubs Anglais ont eu 3 défaite 1 contre un club de liga et 2 contre la farmer league pas de bol quoi ils perdent contre les faibles

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