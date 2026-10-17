Le PSG change d'équipe et renverse Strasbourg

Trois jours avant de recevoir le FC Barcelone, le PSG s'est fait peur ce samedi à Strasbourg. Longtemps menés au score, les champions de France se sont finalement imposés (1-3) après que Luis Enrique ait fait rentrer ses habituels titulaires.

Entre son déplacement à Manchester, et la venue du Barça au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n'avait pas un match facile ce samedi à Strasbourg. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait largement remodelé son onze de départ, et ce choix de l'entraîneur du PSG était mauvais. Car du côté des Alsaciens, on a rapidement décidé de prendre le contrôle du match. Et c'est logiquement que Reyna, profitant des largesses défensives du club de la capitale, ouvrait le score. Loin de se révolter, Paris subissait et il fallait un grand Safonov pour éviter le pire. Après la pause, et constatant que rien ne se passait, Luis Enrique lançait ses titulaires à l'assaut.

Le PSG change d'équipe et renverse tout

Le PSG allait avoir une première occasion d'égaliser, mais Ousmane Dembélé ratait un penalty accordé après l'usage de la VAR. Cependant, la pression était de plus en plus forte sur le but de Strasbourg, et Zabarnyi finissait par égaliser en ne laissant aucune chance à Jorgensen (1-1, 77e). Conscient d'avoir désormais le match à sa portée, Paris poussait encore plus, et le Ballon d'Or 2025 faisait oublier son précédent échec en trouvant cette fois le chemin des filets suite à un centre acrobatique d'Hakimi (1-2, 85e).

Pour Strasbourg, le coup était rude, les Alsaciens ayant longtemps fait mieux que tenir tête au Paris Saint-Germain. Dans les ultimes minutes de la rencontre, les joueurs d'Hugo Oliveira jetaient toutes leurs forces dans la bataille. Mais le PSG tuait le suspense sur une passe lumineuse de Ferran Torres que Doué poussait au fond du but strasbourgeois (1-3, 90e+3). Cette fois la messe était dite, et grâce à son équipe A le Paris Saint-Germain est reparti avec trois points précieux de la Meinau.