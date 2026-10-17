Le PSG rate encore un penalty, cette fois c'est Dembélé

Le PSG rate encore un penalty, cette fois c'est Dembélé

PSG
parJérôme Capton
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Les matchs se suivent et se ressemblent pour le Paris Saint-Germain. Mené 1-0 à Strasbourg, le PSG a bénéficié d'un penalty ce samedi alors que l'on jouait la 71e minute de jeu à la Meinau, suite à une main de Pape Demba dans la surface de réparation. Cette fois c'est Ousmane Dembélé qui s'y est collé, mais comme souvent cette saison, le tireur parisien s'est raté. Le Ballon d'Or a même raté le cadre. Samedi dernier contre Le Mans, Doué s'était aussi raté, et mercredi contre Manchester City, c'est Ferran Torres qui avait échoué sur Donnarumma.
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