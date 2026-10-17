Le PSG rate encore un penalty, cette fois c'est Dembélé

Cela fait des années que tu es à l'ouest ! ^^
Mais en France le seul club relégué pour corruption et magouille c est .....marseille .
Il recupere
Mais ferme ta gueule le givre ça fait des annees que le fonds du Qatar n'a pas mis un euro
Vu les matchs de Safonov il doit patienter
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
Loading
🥶 DEMBELE QUI MANQUE SON PENALTY ! Les Parisiens sont toujours menés à Strasbourg... 😕 #RCSAPSG