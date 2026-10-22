La NFL aura la priorité sur PSG-OL

L'acte 2 des manifestations et un match de saison régulière de NFL, c'est de trop pour la police de Paris, qui a de grandes chances d'imposer à la LFP de décaler le choc entre le PSG et l'OL.

Le match du PSG repoussé de 24 heures et disputé en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or ? Cela va rappeler des souvenirs récents puisqu’un scénario similaire s’était déroulé à l’automne dernier, mais c’était en raison d’un avis de tempête sur Marseille le dimanche soir. Cette fois-ci, deux évènements provoquent cette possible décision, qui sera prise officiellement ce jeudi.

Il y a tout d’abord l’acte 2 des manifestations prévu pour le samedi 24 octobre, et qui va mobiliser les forces de l’ordre pour le week-end. Les nombreux débordements ont mis en lumière les mesures insuffisantes prises par le Ministère de l’Intérieur, qui ne devrait pas sous-estimer le mouvement contestataire deux fois de suite.

La décision attendue ce jeudi

Mais dans le même temps sur Paris, dimanche après-midi, se déroulera le match de football américain entre Pittsburgh et New Orléans. Une affiche de gala pour la NFL qui délocalise chaque année un match en Europe, dans son calendrier très serré. Cette rencontre aura donc lieu dimanche soir au Stade de France, et pour qu’elle se déroule dans de bonnes conditions, les forces de l’ordre seront aussi sollicitées à Saint-Denis.

La Ligue comme les deux clubs préfèrent jouer dimanche soir, même si en théorie, l’OL aura un jour pour souffler de plus si le match est repoussé de 24 heures. En conférence de presse avant leur match à Hoffenheim, Paulo Fonseca et ses joueurs ont botté en touche, assurant qu’ils étaient concentrés sur la rencontre d’Europa League en Allemagne, et non sur dimanche.

C’est finalement la préfecture de police de Paris qui pourrait prendre la décision, et mettre ainsi la Ligue devant le fait accompli. Et s’il y a un choix à faire, ce sera la rencontre de football qui passera à la trappe. Aller recaler un choc unique de NFL en France, avec 80.000 spectateurs attendus un dimanche après-midi, est jugé beaucoup plus compliqué par la police de Paris. Le PSG et la Ligue ont fait savoir leur volonté de maintenir le match à dimanche, tandis que l’OL a préféré manier l’humour. « Que le match soit dimanche ou lundi, c'est pareil, je serai là », a souligné Mads Bidstrup, qui sait que la semaine suivante sera sans Coupe d’Europe au programme.