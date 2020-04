La Ligue 1 annulée, Le Graët a tranché et c'est cash

Dans : Ligue 1.

Jeudi après-midi, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, a officialisé l’arrêt définitif des championnats amateurs.

Au vu de la crise sanitaire qui touche la France, le patron du football français a décidé un « arrêt des compétitions à la date du 13 mars, quel que soit le nombre de matches joués, la fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus/nombre de matches joués afin de neutraliser l'effet des matches reportés, la limitation du nombre de descentes à une par poule et la fixation du nombre de montées en fonction des règlements prévalant pour la compétition concernée ». Une mesure qui concerne des millions de licenciés. Le flou est en revanche toujours entier pour le National 1, la Ligue 2 et la Ligue 1.

Dans les colonnes du journal L’Equipe, Noël Le Graët a brièvement évoqué l’éventuelle reprise des championnats professionnels en France. Et pour le patron de la Fédération Française de Football, il y a plus de chances que les championnats reprennent et aillent à leur terme, que l’inverse. « Je pense que l'on est partis pour reprendre. Je n'ai pas envie de me mettre dans l'optique d'un arrêt définitif de la L1 et de la L2. Je serai assez grand pour discuter avec eux (la LFP et les présidents de club) le moment venu en cas de besoin » a-t-il indiqué. Et si jamais cela ne pouvait pas reprendre ? « Pas de saison blanche. Qu'il y ait un classement établi avec les journées jouées, une descente et une montée » a résumé le patron de la FFF, lequel ne souhaite pas entendre parler de saison blanche, au contraire de Jean-Michel Aulas qui avait soumis cette hypothèse le 13 mars dernier dans les colonnes du Monde. Reste maintenant à voir si les conditions sanitaires permettront de reprendre la Ligue 1 et la Ligue 2 mi-juin à huis clos, comme cela est grandement espéré par la majorité des clubs.