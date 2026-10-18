L1 : Monaco et Rennes mettent le PSG à la première place

Dans un match fou, Rennes s’est incliné 4-3 au Paris FC malgré un triplé de Lepaul sur pénalty. Le PSG profite de la défaite de Rennes et de Monaco pour être déjà leader.

Malgré son début de saison difficile, le PSG n’aura eu besoin que d’une série de 4 victoires pour prendre les commandes du championnat. L’AS Monaco, qui semblait armée pour prétendre à mieux, continue de perdre des points à l’image de sa défaite à Lorient de ce dimanche. Le Merlu Cadiou a marqué le seul but du match sur pénalty (1-0).

De son côté, Rennes, toujours aussi peu convaincant, a logiquement subi la loi du Paris FC dans un match animé. Les joueurs de Liam Rosenior ont fini par s’imposer malgré trois pénaltys de Lepaul, grâce à un ciseau retourné de Sinayoko à la 76e minute puis un dernier pénalty de l’ancien auxerrois à la 95e minute. La victoire 4-3 met le Paris FC à la première place à égalité avec Lille et Monaco, mais c’est bien le PSG qui est en tête à la faveur d’une meilleure différence de buts sur ses trois concurrents.

Enfin, dans un match déjà important pour le maintien, Auxerre est allé enfoncer Le Havre avec une victoire 3-1, qui laisse les Normands bon derniers de la Ligue 1 avec seulement deux points et aucune victoire. L’AJA, avec trois victoires sur les quatre derniers matchs, sort de la zone rouge.