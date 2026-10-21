L1 : Le PSG et l'OL discutent d’un report !

Initialement prévu ce dimanche 25 octobre à 20h45, le choc de la 8e journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain pourrait être reporté.

Des discussions se tiennent actuellement entre les deux clubs suite à la demande de la préfecture de police de reporter le match en raison des manifestations prévues ce week-end en France, susceptibles de perturber le déroulement et la sécurité du match au Parc des Princes. « Resterait alors à connaître la nouvelle date de cette affiche entre Paris et Lyon. Une décision qui pourrait peser autant sur le calendrier du club parisien que sur la présence de ses joueurs lors de l’une des soirées les plus attendues de l’année dans le football: le Ballon d’or 2026 » ajoute Fabrice Hawkins, journaliste de RMC.