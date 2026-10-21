L1 : Le PSG et l'OL discutent d’un report !
Parc des Princes

L1 : Le PSG et l'OL discutent d’un report !

Ligue 1
parCorentin Facy
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Initialement prévu ce dimanche 25 octobre à 20h45, le choc de la 8e journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain pourrait être reporté.
Des discussions se tiennent actuellement entre les deux clubs suite à la demande de la préfecture de police de reporter le match en raison des manifestations prévues ce week-end en France, susceptibles de perturber le déroulement et la sécurité du match au Parc des Princes. « Resterait alors à connaître la nouvelle date de cette affiche entre Paris et Lyon. Une décision qui pourrait peser autant sur le calendrier du club parisien que sur la présence de ses joueurs lors de l’une des soirées les plus attendues de l’année dans le football: le Ballon d’or 2026 » ajoute Fabrice Hawkins, journaliste de RMC.
Le match entre le PSG et l’OL n’est pas le seul dont la programmation est perturbée par les manifestations. Initialement prévu le samedi 24 octobre, le match de Ligue 1 entre Troyes et Toulouse a d’ores et déjà été reporté au dimanche 25 octobre. Dans le cas de la rencontre opposant le PSG à l’OL, la tenue du match le dimanche se pose en raison de la très forte mobilisation des policiers la veille.

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Derniers commentaires

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L'avantage du nouveau 01 cest que tu peux pas me bloquer t'es obligé de me lire, et je vais te manger la tete le fachos

Les Lensois traités de poules mouillées, un violent fight évité

Bravo mac court. Bravo lens T'es plein de bravo qui n'ont aucun sens t'applaudis sans savoir comme un déficient mental a chaque fois tu fais peine a voir t'as triste mine

Les Lensois traités de poules mouillées, un violent fight évité

Bravo aux lensois de s'etre donne rdv avec bruges pour se fighter ?? T'es con ou t'es con ?? Ou t'as lu que le titre et vient commenter comme un débile sans donc savoir ?? Le dijaya faut toujours quil ouvre son cul meme quand il sait pas !! Bon apres il sait pas grand chose, mais bon quand meme ferme ta sale gueule si cest pour dire des âneries pareilles qui ont aucun sens tu aurais dit que tu chausses du 44 ca aurait eu plus de sens trou du cul

L1 : Le PSG et l'OL discutent d’un report !

Perso , j'aurais souhaité un report ne serait-ce que d’un jour, histoire d'accorder un meilleur repos aux lyonnais, psg a joué son match européen mardi , ce qui fait "5" jours de repos , quand à l'OL, match européen ce jeudi en déplacement en Allemagne, ce qui reste seulement "3" jours !!! Un report "fair-play " aurait été de bon augure, mais là pour le coup , non non , seulement peut-être, et juste pour une histoire de sécurité !!! ???

Lille balayé par Galatasaray, zéro point en trois matchs

Le LOSC n'a tout simplement pas le niveau pour jouer la Champions League.

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