L1 : Toulouse-Troyes reporté à cause des manifestations

L1 : Toulouse-Troyes reporté à cause des manifestations

Ligue 1
parCorentin Facy
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Dans un communiqué officiel publié ce mercredi sur X, la LFP annonce que le match Toulouse-Troyes est reporté en raison des manifestations prévues le samedi 24 octobre dans la Ville Rose.
Initialement prévu le samedi à 17h15, le match opposant Toulouse et Troyes se disputera finalement le lendemain à la même heure. « À la demande de la Préfecture de Haute-Garonne et en accord avec le diffuseur Ligue1+, la rencontre Toulouse FC - ESTAC Troyes, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonalds et initialement programmée le samedi 24 octobre à 17h15, est décalée au dimanche 25 octobre à 17h15 sur Ligue 1+ » écrit la Ligue de Football Professionnel sur son site officiel. Il sera intéressant de voir si d’autres matchs seront décalés pour la même raison dans les heures à venir alors qu’une semaine après les manifestations du 17 octobre, de nouveaux incidents sont redoutés un peu partout en France ce samedi 24 octobre.
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Bon du coup trou du cul en quoi on devrait remercier mac court de nous avoir évité le qatar mais surtout mais alors la surtout faut que tu m'explique quel role a joué mac court pour les dissuader d'investir chez nous !!! Je te relance ici vue que tu ma pas répondu sur l'article en question le taré !!

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