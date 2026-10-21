L1 : Toulouse-Troyes reporté à cause des manifestations

Le Barça saisit l’UEFA et porte plainte contre le PSG

Bon du coup trou du cul en quoi on devrait remercier mac court de nous avoir évité le qatar mais surtout mais alors la surtout faut que tu m'explique quel role a joué mac court pour les dissuader d'investir chez nous !!! Je te relance ici vue que tu ma pas répondu sur l'article en question le taré !!