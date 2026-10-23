Brest - Nice : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Brest - Nice : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 1
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Brest : Selvik - Lala, Tousart, Lloris, Locko - Magnetti, Chotard - Baldé, Doumbia, Mboup - Ajorque.
Nice : Diouf - Seidu, Ndayishimiye, Abdelmonem - Clauss, Boudaoui, Witsel, Nkounkou - Hein, Wahi, Amoura
Articles Recommandés
Mourinho A Un Plan Infaillible Pour Battre Le Barca
Liga

Mourinho a un plan infaillible pour battre le Barça

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Ol Tout Pour Le Psg Le Coup De Maitre De Fonseca
OL

OL : Tout pour le PSG, le coup de maître de Fonseca

Ce Nantais Propose Un Deal Pour Monter Avec Lasse
Ligue 2

Ce Nantais propose un deal pour monter avec l'ASSE

Fil Info

Mourinho a un plan infaillible pour battre le Barça
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
OL : Tout pour le PSG, le coup de maître de Fonseca
Ce Nantais propose un deal pour monter avec l'ASSE
Strasbourg et Lille envoient balader la LFP et s’expliquent
Todibo pas sérieux ? Lens se fâche
10.000 supporters et Giresse, Bordeaux pulvérise un record
L'OM n'a pas payé 10ME pour jouer la Ligue Europa
Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

Derniers commentaires

Le PSG au Parc des Princes, le Qatar voit flou

C’est vrai que c’était bien et si pratique pour les habitués le PARC mais c’est pas un grand stade moderne,il faut être réaliste . On verra bien.

Todibo pas sérieux ? Lens se fâche

Virè par WEST HAM ..

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

moins de sauvages moins flics ..

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

pilletdom Il t’arrive d’écrire sans insulter… 21-10-2026 09:29

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

vache. prends vite tes cachets .... t es en crise là

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading