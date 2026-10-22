Todibo viré par Lens, la rumeur enfle

Prêté par West Ham au RC Lens lors du dernier mercato estival, Jean-Clair Todibo n'apporte pas aux Sang et Or ce que le club nordiste attendait. Au lendemain de la défaite à Bruges, le départ du défenseur de 26 ans est évoqué.

A la lutte avec l'Olympique de Marseille, qui souhaitait aussi se le faire prêter, le RC Lens avait arraché un accord avec West Ham pour obtenir la venue de Jean-Clair Todibo. Souhaitant se relancer, alors que le club anglais était relégué en Championship, le défenseur central a donc rejoint l'effectif lensois. Mais force est de constater que Jean-Clair Todibo ne répond pas totalement aux attentes des deux entraîneurs qui se sont succédé sur le banc lensois depuis le début de saison. La preuve, le joueur formé à Toulouse ne compte que 185 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues. Mercredi soir, il était remplaçant contre Bruges, avant finalement d'entrer en jeu après la pause. Mais ce jeudi, l'avenir de Jean-Clair Todibo paraît soudainement très flou.

Selon Abdel Hamed, insider plutôt bien renseigné, les dirigeants du RC Lens envisagent de stopper le prêt du défenseur central. « Arrivé en prêt cet été en provenance de West Ham, Lens songerait à se séparer de Jean Clair Todibo pour diverses raisons internes », précise ce dernier. Pour l'instant, les Sang et Or ne semblent pas avoir irrévocablement tranché dans ce dossier, mais cette annonce suscite déjà des commentaires sur les réseaux sociaux. Certains supporters lensois ne sont pas si étonnés que cela par cette rumeur, tandis que des fans de l'OGC Nice estiment que leur club devrait déjà se mettre dans la boucle pour tenter de se faire prêter le défenseur de 26 ans si effectivement Todibo est renvoyé à West Ham.

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