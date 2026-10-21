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Lens a recruté Hazard avec 6 kilos en trop

Lens
parCorentin Facy
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Recruté par Lens cet été en provenance d’Anderlecht pour compenser le départ de Wesley Said, Thorgan Hazard peine à lancer son aventure dans le Nord en raison d’une forme physique qui laisse à désirer.
Habitué à réussir de jolis coups sur le marché des transferts ces dernières années, Jean-Louis Leca a encore pris des risques l’été dernier. Confronté à des limites financières importantes, le directeur sportif du RC Lens a misé sur Thorgan Hazard pour compenser le départ de Wesley Said au Qatar. L’international belge aux 47 sélections (33 ans) sortait d’une saison aboutie à Anderlecht et avait tout de la bonne idée pour Lens, d’autant que Jean-Louis Leca a bouclé son arrivée très rapidement pour devancer la concurrence.
Le pari n’est toutefois pas gagnant pour l’instant avec seulement 161 minutes au compteur en Ligue 1 (0 but, 0 passe décisive). Un départ raté que reconnaît publiquement l’entraîneur lensois Yannick Cahuzac. « Le mot déception est trop fort pour qualifier son début de saison. Parce que Toto, c’est un professionnel qui s’entraîne. Après, on a forcément un groupe de qualité et je dois faire des choix. Il a des axes à améliorer. J’ai échangé avec lui, donc il faut qu’il travaille dessus » a commenté l’entraîneur du RC Lens. En ce jour de déplacement à Bruges en Ligue des Champions, L’Equipe évoque les raisons de ce début de saison difficile et selon le quotidien national, le problème est avant tout physique pour Hazard.

Thorgan Hazard ne répond pas aux attentes

L’ancien joueur d’Anderlecht aurait débarqué à Lens avec « cinq-six kilos en trop » selon nos confrères. « Pour certains profils, il faut un peu plus de temps » tempère de son côté le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca, qui pense que le problème n’est peut-être pas uniquement physique puisque Thorgan Hazard s’est séparé de la mère de ses quatre filles. Des éléments qui, mis bout à bout, empêchent l’international belge d’exprimer son talent à Lens pour le moment. Les supporters nordistes sont patients mais espèrent tout de même avoir rapidement un échantillon de ce que peut leur apporter au fil du temps le frère d’Eden sur le front de l’attaque.
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Derniers commentaires

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Bravo aux lensois de s'etre donne rdv avec bruges pour se fighter ?? T'es con ou t'es con ?? Ou t'as lu que le titre et vient commenter comme un débile sans donc savoir ?? Le dijaya faut toujours quil ouvre son cul meme quand il sait pas !! Bon apres il sait pas grand chose, mais bon quand meme ferme ta sale gueule si cest pour dire des âneries pareilles qui ont aucun sens tu aurais dit que tu chausses du 44 ca aurait eu plus de sens trou du cul

L1 : Le PSG et l'OL discutent d’un report !

Perso , j'aurais souhaité un report ne serait-ce que d’un jour, histoire d'accorder un meilleur repos aux lyonnais, psg a joué son match européen mardi , ce qui fait "5" jours de repos , quand à l'OL, match européen ce jeudi en déplacement en Allemagne, ce qui reste seulement "3" jours !!! Un report "fair-play " aurait été de bon augure, mais là pour le coup , non non , seulement peut-être, et juste pour une histoire de sécurité !!! ???

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Le LOSC n'a tout simplement pas le niveau pour jouer la Champions League.

Carton rouge oublié sur Pacho, le PSG hallucine

Rien n'interdit a pacho de jouer le ballon , le jeu dangereux de la part de l'attaquant est reprehensible.Vu que Pacho est à terre il peut essayer de degager le ballon.Tu n'as pas du beaucoup jouer au foot toi

Les Lensois traités de poules mouillées, un violent fight évité

Toi t'as pas lu l'article ducon.. les lensois etait chaud pour le fight cest bruges qui a pas voulu faire 30 bornes pour aller se frapper avec eux...ou du moins ils sont arrivé trop tard lens etait sous escorte Mais bon comme t'es dijaya et que ta la cervelle atrophié bah voilà quoi ca donne ca...

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