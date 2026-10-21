Lens a recruté Hazard avec 6 kilos en trop

Recruté par Lens cet été en provenance d’Anderlecht pour compenser le départ de Wesley Said, Thorgan Hazard peine à lancer son aventure dans le Nord en raison d’une forme physique qui laisse à désirer.

Habitué à réussir de jolis coups sur le marché des transferts ces dernières années, Jean-Louis Leca a encore pris des risques l’été dernier. Confronté à des limites financières importantes, le directeur sportif du RC Lens a misé sur Thorgan Hazard pour compenser le départ de Wesley Said au Qatar. L’international belge aux 47 sélections (33 ans) sortait d’une saison aboutie à Anderlecht et avait tout de la bonne idée pour Lens, d’autant que Jean-Louis Leca a bouclé son arrivée très rapidement pour devancer la concurrence.

Le pari n’est toutefois pas gagnant pour l’instant avec seulement 161 minutes au compteur en Ligue 1 (0 but, 0 passe décisive). Un départ raté que reconnaît publiquement l’entraîneur lensois Yannick Cahuzac. « Le mot déception est trop fort pour qualifier son début de saison. Parce que Toto, c’est un professionnel qui s’entraîne. Après, on a forcément un groupe de qualité et je dois faire des choix. Il a des axes à améliorer. J’ai échangé avec lui, donc il faut qu’il travaille dessus » a commenté l’entraîneur du RC Lens. En ce jour de déplacement à Bruges en Ligue des Champions, L’Equipe évoque les raisons de ce début de saison difficile et selon le quotidien national, le problème est avant tout physique pour Hazard.

Thorgan Hazard ne répond pas aux attentes

L’ancien joueur d’Anderlecht aurait débarqué à Lens avec « cinq-six kilos en trop » selon nos confrères. « Pour certains profils, il faut un peu plus de temps » tempère de son côté le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca, qui pense que le problème n’est peut-être pas uniquement physique puisque Thorgan Hazard s’est séparé de la mère de ses quatre filles. Des éléments qui, mis bout à bout, empêchent l’international belge d’exprimer son talent à Lens pour le moment. Les supporters nordistes sont patients mais espèrent tout de même avoir rapidement un échantillon de ce que peut leur apporter au fil du temps le frère d’Eden sur le front de l’attaque.