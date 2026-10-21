Lens a recruté Hazard avec 6 kilos en trop

Bravo aux lensois de s'etre donne rdv avec bruges pour se fighter ?? T'es con ou t'es con ?? Ou t'as lu que le titre et vient commenter comme un débile sans donc savoir ?? Le dijaya faut toujours quil ouvre son cul meme quand il sait pas !! Bon apres il sait pas grand chose, mais bon quand meme ferme ta sale gueule si cest pour dire des âneries pareilles qui ont aucun sens tu aurais dit que tu chausses du 44 ca aurait eu plus de sens trou du cul
Perso , j'aurais souhaité un report ne serait-ce que d’un jour, histoire d'accorder un meilleur repos aux lyonnais, psg a joué son match européen mardi , ce qui fait "5" jours de repos , quand à l'OL, match européen ce jeudi en déplacement en Allemagne, ce qui reste seulement "3" jours !!! Un report "fair-play " aurait été de bon augure, mais là pour le coup , non non , seulement peut-être, et juste pour une histoire de sécurité !!! ???
Le LOSC n'a tout simplement pas le niveau pour jouer la Champions League.
Rien n'interdit a pacho de jouer le ballon , le jeu dangereux de la part de l'attaquant est reprehensible.Vu que Pacho est à terre il peut essayer de degager le ballon.Tu n'as pas du beaucoup jouer au foot toi
Toi t'as pas lu l'article ducon.. les lensois etait chaud pour le fight cest bruges qui a pas voulu faire 30 bornes pour aller se frapper avec eux...ou du moins ils sont arrivé trop tard lens etait sous escorte Mais bon comme t'es dijaya et que ta la cervelle atrophié bah voilà quoi ca donne ca...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
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|7
|4
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|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
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|7
|3
|2
|2
|7
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|4
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|7
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|7
|2
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|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
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|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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