LdC : Lens a une équipe bidon, Bruges n'est pas motivé

Lens se déplace à Bruges ce mercredi lors de la 3e journée de Ligue des Champions. Un match peu prestigieux qui ne semble pas motiver énormément les joueurs du club belge.

Avec trois points en deux matchs, le RC Lens réalise un début de saison correct en Ligue des Champions. Le club nordiste peut toutefois regretter la défaite à domicile contre le Sporting Portugal au vu du nombre d’occasions crées face aux Portugais. Des regrets qui peuvent être balayés dès ce mercredi en cas de succès face à Bruges. Le déplacement en Belgique ne sera pas simple pour autant, Bruges ayant l’habitude de réaliser de grosses performances en Ligue des Champions depuis quelques années.

Dans les rangs du club belge, on est d’ailleurs habitués à jouer face aux meilleurs joueurs du monde. La réception de Lens ne fait donc grimper personne au rideau comme l’a avoué le défenseur Joaquin Seyes. « C’est quitte ou double. Bien sûr, on veut jouer contre les plus grands joueurs du monde. C’est dommage de ne pas avoir des joueurs de classe mondiale en face, mais ils restent bons. Il faudra être vigilants » a lancé le défenseur de Bruges dans des propos qui ne passeront pas inaperçus à Lens, avant d’ajouter.

« Nous avons prouvé que nous étions à un niveau assez élevé et que nous méritions notre place ici. Ce sera un match difficile où tout pourra arriver. C’est vrai que gagner sur la pelouse de l’Inter Milan est un bonus, mais contre Lens, ce ne sera pas si facile. Il faudra être au top pour l’emporter » a-t-il ajouté. Reste maintenant à voir si les joueurs du RC Lens parviendront à tirer profit des déclarations de Seyes pour se motiver encore davantage et réaliser une grosse performance sur le terrain de Bruges. Une victoire en Belgique permettrait aux Sang et Or de sérieusement envisager une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions avec 6 points en seulement 3 matchs.