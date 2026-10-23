Ganiou opéré du genou, Lens annonce son indisponibilité

Blessé et absent cette semaine en Ligue des Champions, Ismaëlo Ganiou ne retrouvera pas les terrains avant plusieurs semaines. Le RC Lens a fait savoir que son prometteur défenseur central n’avait pas eu de bonnes sensations à la reprise de l’entrainement ce jeudi, et qu’il avait subi dans la foulée une opération mineure. « Opéré avec succès ce matin, le défenseur artésien sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines », a précisé le Racing, qui risque de finir l’année civile sans Ismaëlo Ganiou.