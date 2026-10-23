Dérapage à Lens, ils vont être virés

Il risque d'y avoir du ménage dans les groupes de supporters lensois après leur comportement à Bruges, où ils ont provoqué le retard du coup d'envoi de la rencontre de Ligue des Champions.

Le RC Lens a probablement fait l’un des plus courts déplacements européen de son histoire, en jouant mercredi à Bruges. Les 100 kilomètres qui séparent les deux villes ont permis de remplir copieusement le parcage des « Sang et Or ». Et celui-ci s’est fait remarquer de manière peu glorieuse, avec l’allumage de nombreux fumigènes à l’entrée des équipes, et le jet de certaines torches sur le terrain avant le début du match. Entre la fumée et le danger que représentaient ces gestes, l’arbitre n’a pas hésité à repousser le coup d’envoi de la rencontre de quelques minutes.

L’UEFA, qui ne rigole pas avec tout ce qui complique le déroulement des matchs, va frapper très fort contre le RC Lens. De leur côté, les Red Tigers 94, principale association de supporters du club nordiste, ont anticipé les éventuelles sanctions et ont fait savoir leur point de vue dans un communiqué de presse. Si le groupe de supporters défend l’utilisation des fumigènes, il désapprouve et se prépare à sanctionner les individus qui ont retardé le début de la rencontre.

« Une animation pyrotechnique s'est terminée par des jets de torches et l'interruption du match. Les sanctions ne peuvent pas être collectives mais doivent être individuelles. Chaque supporter qui agit hors du cadre légal en connaissance de cause assumera ses responsabilités. Par conséquent, le groupe se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires concernant les membres de l'association qui auraient pu participer à ces événements », ont fait savoir les Red Tigers 1994, qui se désolidariseront des supporters qui ont jeté notamment les fumigènes sur le terrain à Bruges. Cela ne devrait pas empêcher le RC Lens de se faire taper dessus très fort par l’UEFA dans les prochains jours.