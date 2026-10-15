Messi

Surcoté, Messi est rayé de l’histoire du football

Foot Mondial
parEric Bethsy
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Alors que beaucoup le considèrent comme une légende du football, Lionel Messi ne fait pas l’unanimité. On reproche notamment à l’Argentin son manque de personnalité sur et en dehors du terrain.
Aucun joueur ne mettra tout le monde d’accord. Pas même Lionel Messi. Tout au long de sa riche carrière, le milieu offensif de l’Inter Miami a tout accompli ou presque. Un trou dans son palmarès a longtemps servi d’argument à ses détracteurs, jusqu’à la Coupe du monde remportée avec l’Argentine en 2022. Là encore, sa réussite en sélection n’a pas suffi pour faire l’unanimité, notamment auprès de Denis Balbir qui lui reproche un manque de personnalité.
« Pour moi, Messi c’est… Comment dire pour ne pas trop choquer ? C’est un bon joueur, a résumé le journaliste de TV Monaco. Il a marqué énormément de buts, il a fait des dribbles, il est parti au but, après il est rentré au vestiaire pour se doucher et il est rentré chez lui. C’est un bon joueur, mais il n’y a pas de charisme. » Il n’est donc pas question pour l’observateur de désigner l’Argentin comme le meilleur joueur de l’histoire.
« Bien sûr que non ! Pour que les gens aiment le football, il faut des personnages ! Mais Messi, c’est du petit lait. Il n’y a rien, c’est vide, a-t-il lâché. Tu n’as pas envie de le connaître, tu n’as pas envie de le voir. Maradona, il était aussi exceptionnel sur le terrain, mais il était exceptionnel partout. Il est passé par Naples, il a soulevé des coupes d’Europe. » La Pulga a également remporté des Ligues des Champions, des Ballons d’Or et même un Mondial avec sa sélection. Mais en ce qui concerne ce sacre au Qatar, Denis Balbir y voit un bémol. Et non des moindres.
« Messi, on lui a donné la Coupe du monde, on le sait tous, a dénoncé le journaliste. On sait qu’il fallait que Messi ait la Coupe du monde donc les arbitres étaient là, penalty à chaque match, et Messi a gagné la Coupe du monde. Il ne véhicule rien d’humain, ce n’est pas un humain. Ce n’est pas quelqu’un qui attire les gens, il n’est pas sympa ! » Heureusement pour la légende du FC Barcelone, mais aussi pour d’autres joueurs, la sympathie n’est pas forcément un critère pour tous les amateurs de football.
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