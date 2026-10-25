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Neymar dérape encore, le Brésil s'inquiète

Foot Mondial
parClaude Dautel
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Expulsé lors du match entre Santos et Bahia, Neymar commence à inquiéter au Brésil. L'ancien joueur du Barça et du PSG ne semble plus se contrôler, même s'il estime encore que ce sont les autres qui ont tort.
C'est une scène qui fait du bruit au Brésil, lors de la rencontre entre son club, Santos, et Bahia, Neymar a semblé perdre les pédales. L'attaquant de 34 ans, visiblement surexcité, s'en est pris verbalement à Rodrigo Nestor, le milieu de terrain de Bahia. Et au bout d'un moment, alors que son adversaire ne bougeait pas, Neymar a mis la main devant sa bouche pour lui parler. Résultat, après avoir consulté la VAR, l'arbitre a expulsé la star brésilienne, appliquant les règles de la FIFA. L'ancien joueur du PSG n'a évidemment pas apprécié cette décision, apparaissant une nouvelle fois sur les nerfs. Au Brésil, certains se demandent si Neymar n'a pas des soucis extrasportifs, d'autant que via les réseaux sociaux, il en a remis une couche.
Pour Neymar, c'est Rodrigo Nestor qui est fautif dans l'histoire, et pas lui. « Évidemment, on s’insultait, on s’échangeait des pics, et c’est normal, ça fait partie du football. Mais ce qu’il a fait est grave. Il a fait ça pour en tirer un avantage. Si c’est une régle contre le racisme, comment peut-il faire ça ? C’est surréaliste, je suis triste de ce qui s’est passé. Il a été vraiment sournois. J’ai donné l’occasion à un imbécile de se montrer. Merci Nestor, je vais dormir tranquille, mais toi, avec tes manigances, tu ne pourras pas », a lancé Neymar, qui a tout de même présenté ses excuses aux supporters de Santos.
Sur les réseaux sociaux, Neymar n'échappe pas aux critiques. « Nestor a achevé ce qui restait de la santé mentale de Neymar », « Quelle fin de carrière mélancolique », « Hahaha, le mec a obtenu une semaine de vacances ! », les moqueries sont nombreuses contre l'attaquant.
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Le meilleur tennisman peut ne gagner aucun tournoi en fait => Si X fait les 4 finales des 4 grands chelem, mais les perds toutes, que federer, Nadal, Djoko et Murray en gagne 1 chacun, mais font a chaque fois 1/8e ou 1/4e ds les 3 autres, X est forcément le meilleur, il n'y a même pas à discuter les titres récompenses la meilleure équipe, pas le meilleur joueur

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juste dans ton cerveau de malade mental !! Que ca soit pour la liga, la ldc et la ligue des champions, il n'a été élu meilleur joueur d'aucune de ses compétitions !! Comment on peut etre le meilleur joueur du monde, quand on est jamais le meilleur dans toutes les compétitions auxquelles on participe ! C'est comme si tu nous expliquait que le meilleur tennisman c'est un mec qui gagne aucun tournoi lol Prépare tes mouchoirs, tu vas chialer comme une madeleine demain :)

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