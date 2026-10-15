ECL : Monaco sérieux à Sofia





Pour son entrée en lice en Conférence League, l’AS Monaco a réalisé une entrée convaincante en Bulgarie avec une victoire 2-1 sur le terrain du CSKA Sofia.

C’est l’inévitable Brunner qui a montré le chemin à suivre d’une frappe dans la surface en ayant bien suivi une action menée par Minamino (0-1, 3e). Ansu Fati s’est rappelé au bon souvenir des Coupes d’Europe en doublant la mise sur un service de Brunner avant la pause (0-2, 43e). La réduction du score de Sofia dans le dernier quart d’heure ternissait un peu le tableau mais le travail était fait.

L’AS Monaco a donc tenu le cap pour parfaitement partir dans cette Conférence League avant de recevoir Fribourg la semaine prochaine.