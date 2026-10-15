ECL : Monaco sérieux à Sofia

👏👏👏 Victoire de Lyon et Monaco, défaite de torrense Allez rennes et l'OM, plus prier pour la défaite de Benfica
Pourtant c est ce que tu nous rabâches sans cesse avec Nasser... Au moins j en ai un meme petit, c est tjrs mieux que ton pois chiche !!!
Abdelli Gomes et maupay Genesio est vraiment bizarre comme coach
Je ne suis pas parisien espèce de gogole je suis pour l’OM !!! L avatar c’est un string du QSG parce que c’est un club de Mer**
Une rencontre ne veut pas dire qu'il y a eu magouille. Je pense que tu n'as pas toutes les connexions dans ton petit cerveau. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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