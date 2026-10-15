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ECL : Monaco sérieux à Sofia

Europa Conference League
parGuillaume Conte
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Pour son entrée en lice en Conférence League, l’AS Monaco a réalisé une entrée convaincante en Bulgarie avec une victoire 2-1 sur le terrain du CSKA Sofia.
C’est l’inévitable Brunner qui a montré le chemin à suivre d’une frappe dans la surface en ayant bien suivi une action menée par Minamino (0-1, 3e). Ansu Fati s’est rappelé au bon souvenir des Coupes d’Europe en doublant la mise sur un service de Brunner avant la pause (0-2, 43e). La réduction du score de Sofia dans le dernier quart d’heure ternissait un peu le tableau mais le travail était fait.
L’AS Monaco a donc tenu le cap pour parfaitement partir dans cette Conférence League avant de recevoir Fribourg la semaine prochaine.

Europa Conference League

15 octobre 2026 à 18:45
CSKA SofiaCSKA Sofia logo
Zwarts76'
1
2
Match terminé
MonacoMonaco logo
Brunner3'Fati43'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
Á. Martino
CSKA SofiaCSKA Sofia
Á. Martino
Remplacement
85
ENTRE
I. Solet Bomawoko
CSKA SofiaCSKA Sofia
I. Solet Bomawoko
SORT
I. Pittas
CSKA SofiaCSKA Sofia
I. Pittas
Remplacement
85
ENTRE
T. Valentinov Ivanov
CSKA SofiaCSKA Sofia
T. Valentinov Ivanov
SORT
D. Costa Lima Almeida
CSKA SofiaCSKA Sofia
D. Costa Lima Almeida
Remplacement
85
ENTRE
J. Eto'o Eyenga
CSKA SofiaCSKA Sofia
J. Eto'o Eyenga
SORT
M. Ngome
CSKA SofiaCSKA Sofia
M. Ngome
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