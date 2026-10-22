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ECL : Monaco-Fribourg : les compos (21h sur Canal+ Foot)

Europa Conference League
parGuillaume Conte
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Monaco : Hradecky - Vanderson, Teze, Sané, Mawissa - Camara, Diop - Coulibaly, Golovin, Detourbet - Brunner
Fribourg : Backhaus; Kübler, Ginter, Rosenfelder, Makengo; Eggestein, Engelhardt; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

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