Didier Deschamps au Real Madrid, c'est confirmé

Kylian Mbappé va-t-il retrouver Didier Deschamps plus rapidement que prévu ? José Mourinho ne convainc pas au Real Madrid, et la piste menant à l'ancien sélectionneur des Bleus est confirmée au plus haut niveau.

Au moment où le Real Madrid peine à convaincre avec des résultats et du jeu assez décevants, José Mourinho reçoit un coup de pression XXL avant le match de ce dimanche soir face à Séville. Pendant que le FC Barcelone marche sur la Liga, et que l’Atlético de Madrid garde sa deuxième place au chaud, les Merengue ont eu besoin d’un miracle pour s’imposer à la Roma en Ligue des Champions. L’équipe ne semble pas vraiment solidaire, Vinicius est perdu, les recrues ont du mal à apporter et les leaders de l’équipe ne sont pas vraiment au niveau inattendu.

Pérez est prêt à saquer Mourinho

Cette situation agace au plus haut point Florentino Pérez, dévoile Radio Marca ce dimanche. Le président du Real Madrid a informé ses proches que le « Spécial One » commençait à avoir son temps compté et que sa patience commençait à atteindre déjà ses limites. Et José Mourinho sera d’autant plus facilement viré dans les prochaines semaines que le boss du club madrilène a déjà trouvé son remplaçant.

Didier Deschamps est le choix numéro 1 de Florentino Pérez pour s’asseoir sur le banc de Santiago Bernabeu cet automne. Cela ferait de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France un successeur, certes un peu plus lointain, de Zinedine Zidane. En tout cas, cela correspond clairement à la volonté de « DD » qui avait confié après le Mondial et la fin de son aventure avec les Bleus ne pas avoir de nouveau point de chute, mais être prêt à reprendre sa carrière d’entraineur de club très rapidement. Vu le respect que Deschamps inspire dans un vestiaire et son expérience, le Real Madrid est déjà certain de son choix si José Mourinho devait prendre la porte. Chez les merengue, il retrouverait, en plus d’Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga, un certain Kylian Mbappé bien sûr.