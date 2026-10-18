Didier Deschamps au Real Madrid, c'est confirmé

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c'est presque du quitte ou double pour Duranville , tu as raison croisons les doigts .
Que ce soit la Police ou la Guardia Civil, tu balances jamais un tir de mortier ou un pave sans te faire lyncher derriere.
une petite crainte que Wahi ne s'amuse pas avec Mata et surpris que que Kluivert ne remplace pas Abner , c'était l'occasion idéale pour le revoir à gauche . il faudra de changements à l'heure de jeu ( Nakamura , Merah , Tolisso , Kluivert voir Bacher .
Salut les gars on espere tous une victoire ce soir sinon ca va attiré toutes les mouches a merdes du site
Juste une victoire le reste on s en fout 😁
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🚨 Doy una noticia a razón de la información de Picón 🚨 Florentino Pérez ha contado a su círculo más cercano que ya tiene pensado el sustituto de José Mourinho si la cosa no mejora. Se trata de Didier Deschamps
Está siendo un octubre frío para Mourinho. Su regreso invitaba a imaginar un Madrid distinto. Se le dio libertad para tomar decisiones, se le escuchó en materia de fichajes y se invirtió en reforzar la plantilla. Aquel respaldo alimentó unas expectativas que hoy, en algunos