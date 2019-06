OL : Hannibal Mejbri casse son contrat, Lyon à l'affût ?

Dans : OL, Ligue 1, Monaco.

On l'a appris la semaine passée, l'Olympique Lyonnais suivait de très près la situation d'Hannibal Mejbri, le milieu de terrain âgé de 16 ans de l'AS Monaco, lequel est encore lié jusqu'en 2021 avec le club de la Principauté. Mais, considérant que Monaco n'a pas tenu certains de ses engagements, la famille de celui qui est considéré comme l'un des prodiges à venir du football a décidé de tout faire pour obtenir la liberté du joueur. Et si la commission juridique de la LFP a refusé la semaine passée de sanctionner l'ASM, le clan Hannibal Mejbri et son avocat ont subitement haussé le ton.

Dans un communiqué, le père du milieu de terrain a en effet annoncé la rupture immédiate, mais unilatérale, du contrat entre son fils et l'AS Monaco. « Nous avons demandé à la commission juridique de la LFP de condamner l'AS Monaco pour ses pratiques illégales dans les contrats qu'elle a proposés à Hannibal et sa famille. La commission a rejeté cette demande notamment parce que le Club de l'AS Monaco aurait déjà été condamné pour ces mêmes pratiques à l'égard d'Hannibal Mejbri, le 5 février dernier. Nous avons ainsi appris qu'une sanction avait été prononcée à l'encontre de l'AS Monaco pour le cas précis de Hannibal. Nous avons également demandé à la commission juridique de nous accompagner dans la résiliation amiable des contrats liant Hannibal au Club de l'AS Monaco. La commission a accueilli favorablement notre demande mais au regard des discussions en séance, elle a constaté qu'aucun accord n'était possible, la protection des intérêts de notre fils et notre intégrité étant privilégiées. Nous sommes aujourd'hui contraints de résilier unilatéralement les contrats nous liant à l'AS Monaco », précise le père d'Hannibal Mejbri, l'avocat de la famille confirmant également cette décision dans un autre communiqué. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas prendra le risque de récupérer un joueur, aussi douté soit-il, dans une situation contractuelle compliquée, et surtout si le milieu de terrain de 16 ans fera le choix de signer à l'Olympique Lyonnais alors que Manchester United semble également à l'affût.