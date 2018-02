L1 : Kombouaré en furie et à deux doigts de se battre avec Hantz

Dans : EAG, Ligue 1, Metz.

Il y avait de la tension entre Antoine Kombouaré et Frédéric Hantz ce samedi soir à Guingamp, l'arbitre devant même intervenir à la 78e minute afin de calmer les deux entraîneurs, le coach du club breton venant s'expliquer avec son homologue sur un ton très menaçant. Mais cela n'a pas été suffisant, puisqu'au coup de sifflet final, Antoine Kombaouré, non sans avoir tenté de stopper le travail du cameraman de BeInSports, a demandé à Frédéric Hantz de descendre s'expliquer dans le couloir du Roudourou. Et là, il a attendu son homologue messin afin d'avoir une explication de texte un peu plus musclée. Dans la cohue, les deux entraîneurs ont été séparés, avant que le calme finisse par revenir. Cependant, il est évident qu'Antoine Kombouaré risque une sanction, l'attitude de l'entraîneur guingampais ayant clairement dépassé les bornes.