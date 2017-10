EAG : Taper Rennes, ça fait toujours plaisir

Dans : EAG, Ligue 1, Rennes.

Antoine Kombouaré (entraîneur de Guingamp après la victoire dans le derby contre Rennes) : « Cette victoire est d'autant plus belle qu'en ce qui me concerne c'est la première avec Guingamp contre Rennes. L'année dernière, on n'avait pris qu'un point sur six. Il y a énormément de satisfaction. Il y a beaucoup de fierté aussi parce que même si elle a mis du temps à se dessiner, c'est une victoire amplement logique à mon sens. On a fait un gros match. Cette première période est la plus belle qu'on ait faite depuis très longtemps. On l'a méritée, on a fait ce qu'il faut pour faire plier cette équipe de Rennes. C'est une très grosse prestation, cela faisait longtemps que je n'avais pas vu mes joueurs faire un tel match, une grosse performance collective et individuelle. Tout le monde a joué à un niveau très élevé. On attendait ça depuis longtemps et ils ont attendu le derby pour sortir ce gros match. »