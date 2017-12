EAG : Kombouaré ne fait pas le malin malgré la rouste

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (coach de l'EA Guingamp après la correction infligée à Dijon) : « C'est une énorme satisfaction.Ça fait trois matches qu'on ne prend pas de but et ce soir on en met quatre. Il y a aussi du soulagement parce qu'on sentait que c'était tendu. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a joué pratiquement une heure vingt à onze contre dix. Pour nous, c'était beaucoup plus facile de jouer en supériorité numérique. Ces dernières semaines, on a continué à faire confiance aux joueurs et à les aider dans cette mauvaise passe. On n'avait pas perdu nos qualités mais on avait perdu confiance. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à rester rigoureux et discipliné. Parce que devant, on a les qualités pour aller de l'avant. »